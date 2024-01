Severina iskreno o sinu Aleksandru: "On zna da sam ja netko, ali ne zna tko točno"

Oduvijek je svoja i, samim time, posebna. Regionalna zvijezda, koja od početaka karijere intrigira, otvoreno govori o svom autorskom radu, pjesmama koje je počela pisati sa samo 22 godine iz čiste muke, nezadovoljna tuđim rukopisima. Severina ističe da je bila sramežljiva i nije se htjela nametati drugima. Osim toga, priznaje za Jutarnji list kako smatra da umjetnici, kantautori, najbolje daju u mladosti. Danas je zrelija i slobodna, a otvoreno će reći da najbolje funkcionira kad je pod pritiskom, stisnuta uza zid, pa katkad razmišlja i o tim danima svoga života. Nakon gungule, buke i koncerata najbolje je opuštaju mir, tišina i zagrljaj sina koji je njeno utočište, sidro, luka...

Na pitanje što ju najbolje opušta nakon buke, publike, obožavatelja, koncertnih ludosti, Severina odgovara:

- Mir, tišina i zagrljaj mog sina. On je moje sidro, luka, utočiste, razlog, bit, svrha, ali i briga, odgovornost, ponos... Prije svega želim da bude dobar čovjek. Da zna da je u ovom životu jedino važno da je sretan, miran, da je opušten, svoj. Za to se borim kao roditelj, da moje dijete bude čovjek pun empatije, hrabrosti, ljubavi, milosti, da bude pravedan. To sam mu dužna kao majka.

Majka si sina čija generacija odrasta s nekim novim trendovima. Kako se on nosi s tvojom karijerom u tom pogledu?

- On zna da sam ja netko, ali ne zna tko točno. Nikad u kući ne puštam svoje koncerte ni pjesme. Kad imam koncert, odmalena mu govorim da idem raditi. Ne voli biti Severinin sin, on voli da je on. Voli slobodu i u tome ga potičem. Njemu sam mama, cool mama. Gledamo trenutačno seriju ‘Young Sheldon‘, planiramo naš put na zapadnu obalu Amerike za njegov i Tomičin rođendan.

Jako je uzbuđen što idemo u Alcatraz, zbog nekog Hanibala (smijeh). A posebno što idemo u Universal Studios. Mislim da svi mi, a posebno djeca, najviše pamtimo kako smo se osjećali negdje. Zato se pobrinem da mu osjećaji uvijek budu lijepi, puni života. Družimo se puno, živimo i putujemo kad god možemo - otkriva za Jutarnji list.