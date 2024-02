Severina dobila još jednu bitku za skrbništvo, zahvalila se obožavateljima i kolegama: "Nahranili ste me snagom koju sam usmjerila na sina"

Severina se zahvalila svim obožavateljima i kolegama nakon 28 dana otkako je izgubila skrbništvo nad sinom. Naime, nakon što je sud u potpunosti predao skrbništvo nad sinom Milanu Popoviću, po novoj odluci Županijskog suda Severina i bivši suprug će dijeliti skrbništvo nad 12-godišnjim Aleksandrom.

"Naučio me život da se ljubav ljubavlju vraća. Tako je bilo i proteklih četiri tjedna (od presude do presude). Stoga, zahvaljujem svima na nevjerojatnih 28 dana ljubavi i podrške kojom ste me obasipali. Nahranili ste me snagom koju sam usmjerila na sina. Ali i na pomoć drugima. Drugačijima. Svatko tko je osjetio tugu, zna kako izgleda život s tugom. Nažalost, spadam u takve i zato vas sve razumijem. Jedina pomoć koju možemo dati jedni drugima jest podrška!

Svakom čovjeku kojem je nanijeta nepravda, na kojeg gledaju drugačije, koji nema zaštitu. Javna, sad i odmah. Da bi bili dobro društvo, dobra država – svi građani moraju biti ravnopravni, jednaki pred zakonom, ali prije svega jednaki u srcima.

Sutra izlazi kampanja na koju sam izuzetno ponosna i koju sam snimala prije dva tjedna, kad mi je baš bilo teško. Ali znala sam da moram. Riječ je o kampanji posvećenoj osobama na koje se ne gleda kao na 'normalne', na 'bolesnike u društvu', koji su teško prihvaćeni i od svoje okoline, a isti su kao i mi. A jedini 'bolesnici našeg društva' su oni koji 'drugačije' javno prokazuju, koji bi im oduzimali prava, jednakost…", zaključila je Severina.

