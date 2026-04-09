Sergej Barbarez: Hvala Gattusu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se pobjedom protiv Italije u Zenici prošlog tjedna na Svjetsko prvenstvo. Bit će to drugi put da BiH sudjeluje na Mundijalu od raspada Jugoslavije. Do Amerike ih je odveo izbornik Sergej Barbarez, nekad odličan napadač u Bundesligi. Preuzeo je BiH prije dvije godine i to mu je jedini trenerski posao u karijeri.

"Ponosan sam na svoju momčad i ono što su napravili protiv Italije. Utakmice poput ove uvijek će biti posebne. Ne bih rekao da nas je Italija podcijenila. Rijetko kad ćete to vidjeti na ovoj razini. Talijani imaju iskusnu i ozbiljnu momčad. Znali smo da moramo biti hrabri, fokusirani i disciplinirani i naši igrači su to pokazali na terenu", rekao je Barbarez u razgovoru za Tutto Mercato Web.

Poštovanje Gattusa puno mu znači

"Cijenim poštovanje od kolega kao što je Gattuso i zahvaljujem mu. Iako, moram priznati da je naša pažnja bila usmjerena na pripremu momčadi za utakmicu s Italijom kako bismo došli što spremniji", rekao je izbornik BiH pa se osvrnuo na Kerima Alajbegovića, 18-godišnjeg talenta koji je na radaru brojnih europskih klubova.

"Alajbegović je mladi talent s velikim potencijalom. Najvažnija stvar za njega u ovom trenutku karijere je da nastavi rasti u pravom okruženju, da konstantno igra i napreduje korak po korak", zaključio je Barbarez, prenosi Index.