SELOM U ZAGORI ŠIRI SE PRAVI UŽAS! Stanovnicima ovog dalmatinskog mjesta ugroženo je zdravlje! Ljudi su ogorčeni zbog smrada iz šahtova koji su postavljeni na prometnici: "Ljeto tek dolazi"

Stanovnici jednog sela kod Vrgorca već mjesecima muku muče sa smradom iz šahtova koji se širi po cijelom mjestu. Kako otkrivaju Dalmaciju Danas, neugodni mirisi stvaraju goleme probleme mještanima, ali i vozačima koji se svakodnevno voze iz smjera Ravče prema Vrgorcu.

Dalmaciji Danas se požalio Denis Jelavić, predsjednik Mjesnog odbora Ravča. On tvrdi da ljudi groznog smrada ne mogu živjeti te da najviše pate vozači koji se svakodnevno voze na ovoj prometnoj relaciji.

Ljeto tek dolazi

"Ne možemo živjeti od smrada. I ovaj problem skoro godinu dana, a najviše pate mještani Ravče. Vi ne možete proći autom od smrada šahtova. Također, sigurno je i zdravlje stanovnika narušeno i ugroženo", otkrio je za Dalmaciju Danas u početku Denis Jelavić.

"Cijeli projekt koji u ovom trenutku nije previše bitan odrađen je nakon što su debelo probijeni svi rokovi, ali sada kad je konačno sve odrađeno, mi u Ravči trpimo teror. Nesnosan smrad iz šahtova svakodnevno se širi, a ljeto tek dolazi. Ne želim ni pomišljati što će tada biti, nećemo moći živjeti normalno", rekao je predsjednik MO Ravča.

Kako tvrdi, nesnosni smrad širi se od nove industrijske zone, a Jelavić nam napominje da je o svemu obavijesti i gradonačelnika Grada Vrgorca Milu Hercega.

"Iz tih šahtova se širi nesnosan smrad, a sve kreće od industrijske zone na Ravči, pa sve do Vrgorca. To vam je oko sedam do osam kilometara, a budući da smo mi dio Grada Vrgorca, obratio sam se gradonačelniku Mili Ercegu. Međutim, on mi je otkrio da će uskoro implementirati ugljeni filter koji će smanjiti smrad na šahtovima. No to se još nije dogodilo i tko za kada će se dogoditi. Navodno im još nije u planu postaviti taj filter koji bi nam život značio", ogorčen je mještanin Ravče.

"Stanovnici u kućama osjete taj užas i ne mogu normalno živjeti"

Upozorava da je zdravlje stanovnika ugroženo, a kako tvrdi, ni turisti se neće dobro provesti. Kad se, naime, provozaju prometnicom u smjeru Vrgorca ili Makarske šokirat će se...

"Ova dionica magistrale vam je žila kucavica za nas, ali i za brojne turiste. Riječ je u glavnom magistralnom putu za Hercegovinu i Makarsku, a smrad ne nevjerojatan. Najgore je što su ljudi ugroženi, stanovnici u kućama osjete taj užas i ne mogu normalno živjeti. Ukratko, cijelo selo smrdi, cesta smrdi, u domaćinstvima i u kućama se probio je užasni smrad", žali se za Dalmaciju Danas.

Osim toga, još jedan veliki problem je na ovoj prometnici. Osim strašnog smrada koji se širi cestom, na jednom dijelu ceste uopće nije postavljena zaštitna ograda na mjestu gdje je stravična provalija.

"Postoji i još jedan problem. Ovu cestu očito još nitko nije preuzeo na sebe, a to znači da nad njome nitko nema vlasničku odgovornost. U smjeru Vrgorca nedostaje oko dva kilometra zaštitne ograde na dijelu prometnice. Strahujemo da će netko nastradati i autom sletjeti u provaliju. Ni sam više ne znam tko je odgovoran za to, samo znam da je prometnica problematična zbog nedostatka zaštitne ograde. Upozoravam vas, izlijetanje s ceste moglo bi biti kobno, ne želim ni pomišljati na to. Osim smrada još i to, užas", podvukao je Denis Jelavić, predsjednik Mjesnog odbora Ravča.

Kako bi se razjasnile neke stvari, Dalmacija Danas je kontaktirala ranije prozvanog Milu Hercega, gradonačelnika Grada Vrgorca.

"Sve smo upoznati, i mi smo vam obavijestili projektante koji su izvodili radove, a to sve je vezano za spomenute šahtove na cesti. Naime, tvrtka Pivac krenula s većom proizvodnjom, pa je očito i dotok vode veći i zbog toga se stvara veći smrad unutar šahtova. Bez obzira na sve, Grad Vrgorac je naručio posebne ugljene prstenove koji se ugrađuju u šahtove i oni će sprječavati neugodne mirise", pojasnio nam je u početku Mile Herceg.

"Imali smo sličan problem, ali sve ćemo riješiti"

Nadalje, Herceg vjeruje da će uskoro smrad u Ravči biti stvar prošlosti.

"Očekujemo još dodatnih prstenova, a već smo dva testirali kako bi ih provjerili te smo dodatno smo naručili više od 30 prstenova. Kažem, očekujemo, naručili smo ih dovoljno i vjerujemo da će sve biti kako treba te da će smrad biti stvar prošlosti", naglasio je te je otkrio kada će (konačno) ovaj problem biti riješen.

"U svakom slučaju, svi prstenovi bit će postavljeni na šahtovima od Ravče do Vrgorca, a u njima će biti u ugljeni prstenovi. Ne mogu vam sa sigurnošću otkrili kada će sve biti riješeno. Čekamo, sve smo naručili, a ja se nadam da će kroz mjesec dana sve biti gotovo i postavljeno u šahtove. Želim naglasiti da smo sličan problem imali na jednom dijelu kanalizacijskog sustava u Vrgorcu, a kada smo ugradili ove prstenove više nismo imali problema. To je sve što mi iz Grada u ovom trenutku možemo napraviti", jasan je i detaljan Mile Herceg, gradonačelnik Grada Vrgorca.

Vozačima prijati stravična provalija, a zaštite ograde - nema!

Na kraju se osvrnuo i na nedostatak zaštitne ograde na jednom dijelu ceste u smjeru Vrgorca. Otkrio nam je da je sve pod ingerencijom Hrvatskih cesta d.o.o. te da je Grad Vrgorac napravio sve što je mogao po tom pitanju.

"Prometnica je pod ingerencijom Hrvatskih cesta. Na sav mjesta koja su kritična dolazi nova zaštitna ograda. Nije Grad nadležan za to, ali prema našim informacijama će nova ograda uskoro doći na prometnicu. Sve ostalo bi vam trebale otkriti Hrvatske ceste, oni imaju više informacija o tome", zaključio je za Dalmaciju Danas Mile Herceg.