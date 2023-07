HAJDUKOV TALENT SELI U ITALIJU? "Klubovi se sastaju idući tjedan, ponuđen mu je ugovor do 2027."

Stručnjak za transfere Nicolo Schira objavio je na svom Twitter profilu da Hajduk i Monza pregovaraju o transferu mladog napadača Mate Antunovića (19).

Schira tvrdi da će se klubovi sastati idući tjedan, a predsjednik Monze Adriano Galliani već se sastao s Antunovićevim ocem u Milanu.

Kako navodi, ponuđen mu je ugovor do 2027. i predstavljen klupski projekt.

#Monza are in talks with #HajdukSplit to try to sign the young striker Mate #Antunovic (born in 2004). Expected a meeting this week. Galliani has already met the father of the player in Milan in the last days to offer a contact until 2027 and to show Monza’s project. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2023