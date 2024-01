Šef Vrhovnog suda napao Severinu: Nju se ne može smatrati malom i nemoćnom ženicom

Severina Vučković poslala je javno pismo Vrhovnom sudu nakon što je objavio odluku kojom njezina sina vraća ocu Milanu Popoviću. Vrhovni je sud, podsjetimo, u slučaju skrbništva nad dječakom poništio presudu Županijskog suda u Splitu iz 2021. godine, kojom su Severina i Popović dobili zajedničko skrbništvo. Odluku je Vrhovni sud donio s obrazloženjem kako vještaci nisu usmeno saslušani, nego je njihov nalaz bio podnesen pisanim putem.

Severina je u svom otvorenom pismu napomenula da je Vrhovni sud javno objavio odluku prije nego što je uručena njoj. Napomenula je da vještaci nisu saslušani jer se vještakinja Dijanić opravdala bolešću, a vještak Goršić je opravdao nedolazak "nedostatkom kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, vezanih upravo za konkretan predmet".

Navela je i sporne detalje u odnosu s vještakom Vladimirom Goršićem. Istaknula je kako se na njegovo inzistiranje s njim sastala u Maksimirskom parku, te da je rekao da je procjena da dijete treba ići njoj, ali da Gzim Redžepi (javnosti poznat kao prijatelj pokojnog gradonačelnika Milana Bandića) ne bi bio sretan zbog toga i da on (vještak) može izgubiti posao zbog toga. Podsjetila je i na sudski postupak koji se zbog navodnog pritiska na vještaka vodi protiv Redžepija. Sugerirala se da se radi o "udruženom kriminalu" s "ocem poticateljem, posrednikom Gzimom Redžepijem i izvršiteljem Vladimirom Goršićem.

Severina se na kraju Vrhovni sud upitala radi li se o proceduralnoj greški, udruženom kriminalu ili korupciji.

Index je razgovarao s predsjednikom Vrhovnog suda Vladimirom Dobronićem. Zanimalo ih je kako komentira Severinine tvrdnje.

"O ovome ništa ne bi trebalo pisati"

"Nisam vidio nikakvo pismo, nisam previše spreman davati izjave. Proučit ću... Nisam oduševljen ni time što se o tome puno piše je to obiteljski spor o povjeravanju djeteta. Ne znam uopće kako je došlo do toga da se toliko piše o takvim stvarima. Ja ne tvrdim ništa, ali govoriti o tom predmetu je osjetljivo. Severina je nacionalna heroina, no međutim ja nisam sklon takvom načinu iznošenja... Nije mi previše drago da se piše o takvim obiteljskim sporovima. O tome se u pravilu ne treba pisati", rekao je Dobronić te nama i drugim medijima preporučio da ne pišemo o slučaju.

Budući da su iznesene ozbiljne optužbe, zanimalo nas je kako tumači konkretnu odluku Vrhovnog suda o ukidanju presude kojom je Severina dobila skrbništvo nad sinom. Vrhovni je sud odluku koja dovodi do vraćanja skrbništva ocu donio zbog proceduralne greške tijekom suđenja što vještak nije dao iskaz usmeno na raspravi.

"Ja to sad točno ne znam. U načelu, ne treba o tome pisati.. Ja to ne bih komentirao, ni što radi Severina. To je stvar o kojoj nitko ne bi trebao govoriti. Što se tiče vještačenja, to je kristalno, vještak mora dati iskaz usmeno na ročištu. molim vas kao medij da se jednom promijeni praksa, puno se govorilo i o Goranu Ivaniševiću, a o obiteljskim stvarima ne bi ništa trebalo pisati", smatra Dobronić.

Šef Vrhovnog suda, dakle, smatra da ni Severina o ovome ne bi trebala govoriti javno, niti da bi mediji trebali pisati o slučaju. Što bi onda Severina, koja očito smatra da je učinjena nepravda, a iznosi i optužbe za korupciju, trebala učiniti.

"Može se obratiti predsjedniku suda, može se obratiti meni. Ovaj način na koji se sada o tome govori, manje više... Svaka majka i otac su na te stvari osjetljivi. Ovako se piše jer je to Severina. Nisam tome sklon uopće kad su u pitanju obiteljski sporovi, naročito djeca. Ne znam kako je opće došlo do toga. Nije mi to simpatično da ona kao majka da na taj način govori u javnosti, nije mi simpatično. Treba znatno reducirati pisanje o pitanjima te vrste. Nije osnovano načelno sumnjati u sudske odluke, naročito Vrhovnog suda", kazao je Dobronić.

Greški ima i u rješenju Vrhovnog suda

Upitali smo ga je li i Vrhovni sud učinio pogrešku u svom rješenju. Naime, osim što je u anonimiziranom rješenju Severinu oslovio pogrešnim inicijalima S.K, na što je ukazala sama pjevačica, Index je u rješenju uočio još jedan detalj. O ključnom argumentu za poništenje presude Vrhovni sud sljedeće: "Propisano je, dakle, da vještak redovito nalaz i mišljenje mora dati usmeno na raspravi, a hoće li ih prije rasprave podnijeti i usmeno, ovisi o tome hoće li tako odlučiti sud", rekao je za Index.

Dobronić nam je potvrdio da se u tom važnom dijelu rješenja nalazi greška.

"To je pogrešno napisano. U drugom dijelu treba pisati 'pismeno', a ne 'usmeno'", rekao je šef Vrhovnog suda.

Na našu opasku da i nije tako neobično da vještaci iskaz iznose samo pismeno kaže: "To je točno, ali većinom u trgovačkom pravu kada se iznosi puno podataka i to bi bitno produljilo raspravu. Vještak bi morao biti prisutan na ročištu, to su bitni temelji postupka. To je stvar koja zadire u samu strukturu parničnog postupka, nije puka proceduralna pogreška, nego osigurava ravnopravnost stranaka, da može ispitati vještaka."

Dodao je da je ovakvu odluku Vrhovni sud donio zbog pogreške splitskog suda, a da su ovakvi obiteljski slučajevi vrlo osjetljivi i da "to onda stranke u ovakvom postupku teško doživljavaju":

"Ovo nije odluka o meritumu, to će se tek utvrđivati", naglasio je Dobronić pa dodao da sudski propust s vještacima "ne treba tretirati kao nebitnu pogrešku".

Potom se vratio na tezu da se o ovom i sličnim slučajevima uopće ne treba javno govoriti.

"Mi ćemo morati napraviti nekakve promjene, morat ćemo vidjeti s HND-om., Slušamo o Goranu Ivaniševiću, Severini, a o tome u pravilu ne smijemo govoriti ništa. O tome se piše ne znam koliko, to nije nije dobro", rekao je pa dodao da "ni od Severine nije dobro" da toliko istupa o javnost o slučaju koji se tiče skrbništva nad njenim djetetom.

Šef Vrhovnog suda optužuje Severinu da zlorabi svoju poziciju

"Ja bih čak rekao da ona to zlorabi. Bilo je optužbi da je ona prijetila, ovom-onom, ne znam kome. To nalaže na oprez .Budite sigurni da nitko nije specijalno protiv nje. Nitko tu nije a priori protiv, ali o tom potom. Treba biti oprezniji, ljudi su spremni tvrditi koješta. Zna često drugačije ispasti, istina zna biti neugodna pa neki to žele prihvatiti, agresivni su. Ne bi u tom dijelu ništa pisao, na mjestu bilo kojeg medija. Na kraju se utvrdi na sudu, pogreške su moguće, u nekim slučajevima su sistemske", rekao je.

Dodao je da je sistemskih pogreški bilo u slučaju vještaka iz centara za socijalni skrb ili psihologa o čemu, napominje, govori i izvješće GREVIO-a .

"To se ne događa samo kod Severine, to se sistemski onda događa i drugdje, ne samo Severini", kaže Dobronić.

"Severinu se ne može smatrati malom i nemoćnom ženicom"

Predsjednika Vrhovnog suda još smo zamolili da komentira Severinine optužbe da je moguće riječ o udruženom kriminalu i korupciji budući da je vještak zbog čijeg je iskaza poništena presuda prvo bio za to da se dječak dodijeli Severini pa se želio izuzeti, da bi na kraju bio za to da skrbništvo nad dječakom dobije Milan Popović. U međuvremenu se, napomenula je Severina, dogodio susret vještaka s Gzimom Redžepijem protiv kojeg se sada vodi sudski postupak po optužnici za kazneno djelo trgovanja utjecajem uvjeravanjem vještaka da ipak preporuči dodjeljivanje skrbništva Popoviću.

"Sve je moguće, samo se ona (Severina, op.a) ne može tu shvaćati malom i nemoćnom ženicom. Ona je vjerojatno najmoćnija u Hrvatskoj, i zato što je jako popularna i zašto što je imućna. Ja bih tu bio jako oprezan", rekao je na kraju Indexu šef Vrhovnog suda Radovan Dobronić.

Severinina odvjetnica: Vrhovni sud nije doprinio ujednačavanju sudske prakse, već upravo suprotno

Severinina odvjetnica Jasminka Biloš danas nam je rekla da nema saznanja odluci Vrhovnog suda pa je ne može komentirati.

"Jedino što mogu sa sigurnošću reći jest da nije točno da bi Vrhovni sud mogao promijeniti odluku Županijskog suda u Splitu jer to i nije bilo predmet razmatranja i odlučivanja pred Vrhovnim sudom, već je Vrhovni sud razmatrao jedno procesno pitanje o kome je mogao eventualno zauzeti stav drugačiji od Županijskog suda u Splitu i tražiti da to pitanje Županijski sud ponovno razmotri", rekla je za Index.

Dodala je da je, ako je točno to točno da je razlog poništenja presude saslušanje vještaka, riječ o odluci Vrhovnog suda koja je u suprotnosti s pravnim stavom Ustavnoga suda iznesenog u sudskoj odluci Ustavnoga suda U-III/1568/2014.

"Time Vrhovni sud nije doprinio ujednačavanju sudske prakse, već upravo suprotno. Postupio protivno ustavno-sudskoj praksi", dodala je.

Odvjetnik: Često ispašta upravo dijete

Razgovarali smo i s odvjetnikom Ninom Ćosićem.

"U ovakvoj vrsti sudskih postupaka relevantno je mišljenje nadležnog Zavoda za socijalni rad (prije CZSS) kao i samog djeteta s obzirom na njegovu dob ako je podobno izjasniti se, te ako isti smatraju da je za zaštitu i dobrobit djeteta odnosno za njegov pravilan psihofizički rast i razvoj bolje da je dijete s ocem nego s majkom, sud će donijet odluku da otac dobije skrbništvo nad djetetom. Svakako je prirodnije i normalnije da dijete odrasta s majkom, ali postoje i situacije kada je za dobrobit djeteta bolje da je ono s ocem. Nažalost često smo svjedoci da je upravo dijete onda to koje ispašta u situacijama gdje roditelji svoje nesuglasice i razmirice od ranije rješavaju na štetu djeteta", kazao je Ćosić za Index.

"Postotak dodjeljivanja skrbništva majkama u Hrvatskoj je izrazito velik kao i svugdje na svijetu što smatram da je i normalno i prirodno, ali ponavljam da uvijek ima izuzetaka, te da u svakoj situaciji treba misliti i gledati interes djeteta u prvom planu, sve ostalo je nebitno", dodao je.