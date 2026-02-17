Sedmo kolo donijelo pregršt poena: Marjan i Kineski Zid dominantni

Nakon skoro 2 i pol mjeseca pauze zbog nemogućnosti korištenja dvorane za igru, Splitska košarkaška liga se proteklog vikenda vratila u svom punom sjaju s 4 odigrane utakmice.

KK Kineski Zid – Maestral 96:51

Povratak na parket i nove uvjete u dvorani prvi su testirali Kineski Zid i Maestral. Obje momčadi s dosta mladim rosterima pružile su brzu i lepršavu igru u kojoj se atraktivnošću istaknuo Marin Bokan sa čak 3 snažna zakucavanja. Da su u ovom trenutku ipak level više u odnosu na protivnika pokazao je Kineski Zid i odnio uvjerljivu pobjedu. Kod pobjednika je najviše zabio Andrija Galić 37 poena, a kod poraženih Lovre Letica 14 poena.

KK Marjan – SIS Basketball 117:55

U drugoj utakmici dana smo također od samog početka gledali jednosmjernu utakmicu i bilo je samo pitanje s koliko će razlike u konačnici pobijediti momčad Marjana. Iskoristili su ovu utakmicu da namjeste šuterske nišane pred najvažniji dio sezone, a SIS će morati čekati nekog slabijeg protivnika da okusi slast prve pobjede. Kod pobjednika je Niko Zdrilić zabio nevjerojatni 51 poen, dok je kod poraženih internacionalaca najviše zabio Andrei Kurokhtin 25 poena.

Pošk D.G. – U.S. Herceg Bosne 94:85

Najneizvjesnija utakmica kola bila je prva utakmica nedjelje. Obje momčadi s malim brojem igrača, kao da nisu stvarno vjerovali da liga ponovno kreće. U takvim uvjetima se bolje snašao Pošk, koji je cijelu utakmicu vodio, ali kako je utakmica odmicala, u nekoliko navrata su Studenti stigli do svega nekoliko poena zaostatka. Ipak, na krilima nevjerojatnog Mateja Katavića, koji je ostvario novi triple-double od 21 poena, 11 asistencija i 10 skokova, Pošk je stigao do bitne pobjede. Kod poraženih se istaknuo Mate Kuvač s 29 poena.

KK Dems – Uvik Kontra 79:64

Kolo smo zatvorili još jednom pobjedom aktualnih prvaka, koji su ostvarili uvjerljivu pobjedu uz veliku rotaciju igrača. Momčad Uvik Kontre je pružila dobru partiju i nije dopustila da utakmica ode u veliku koš-razliku, ali više od ovoga nisu mogli. Kod pobjednika je najbolji bio Nenad Delić s 26 poena, dok je kod poraženih najbolji bio Lovre Armanda s 18 poena.

Sve utakmice i sažetke možete pogledati na našoj stranici https://splithoops.hr/ ili na našem YouTube kanalu https://www.youtube.com/@SplitskaKosarkaskaLiga