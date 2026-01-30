Sedam namirnica koje ne zamrzavate, a trebali biste

„Ironično, uvijek su me iznenadile namirnice s duljim rokom trajanja“, kaže Kate Hall, poznata kao The Full Freezer. „Mislite da imate puno vremena da ih iskoristite. Ali vrijeme brzo prolazi i prije nego što se snađete, hrana je prošla rok trajanja – ili se pokvarila.“

„Sada mnoge sastojke zamrzavam čim ih donesem kući – neke za koje se ljudi baš iznenade.“

Ovo je sedam vrsta hrane koje se, kladimo se, ne zamrzavaju dovoljno često – i zašto biste trebali, piše BBC.

1. Aromatični sastojci

Đumbir, češnjak i čili savršeni su kandidati za zamrzavanje.

„Brzo operite aromatične sastojke (razdvojite češnjeve češnjaka i ogulite ih), dobro ih osušite i spremite u vrećicu za zamrzavanje“, kaže Hall, prenosi N1.

„Češnjak, čili ili đumbir možete sjeckati, rezati ili ribati izravno iz zamrzivača i dodavati u jelo tijekom kuhanja – đumbir čak ne morate ni guliti.“

2. Ribani sir

„Tvrdi sirevi poput cheddara mogu se zamrzavati, ali tada postaju mrvičasti“, kaže Hall. „Zato ih je najbolje prvo naribati.“

„Čuvajte ih u vrećici za zamrzavanje, ali ne zbijeno, kako se ne bi slijepili. Tako možete uzeti šaku sira ravno iz zamrzivača kad god vam zatreba – za umake, zapečena jela s tjesteninom ili tople sendviče.“

3. Kruh

„Rijetko imam mjesta za zamrzavanje cijelog kruha, pa barem četvrtinu kriški zamrznem ravno u velikoj vrećici. Zatim od te četvrtine radim sendviče za sinov ručak – i njih također zamrzavam,“ kaže Hall.

„Ako vam nedostaje prostora, ostatke kruha sameljite u krušne mrvice i zamrznite. Odlične su za nadjeve, hrskave riblje štapiće i zapečene dodatke jelima.“

Isto vrijedi za lepinje, pite i tortilje – ako se lijepe, razdvojite ih papirom za pečenje ili kuhinjskim papirom.

4. Začinsko bilje

„Ako bilje koristite samo za kuhanje, zamrzivač je najbolje mjesto za njega“, kaže Hall.

„Dobro ga operite i osušite (ja koristim centrifugu za salatu i kuhinjsku krpu) te ga spremite u vrećicu za zamrzavanje,“ kaže Hall.

„Nemojte ga odmrzavati – uzmite koliko vam treba, nasjeckajte dok je smrznuto i dodajte izravno u jelo. Nevjerojatno je koliko dobro zadržava okus.“

5. Mladi luk

Ako mladi luk koristite za svježe salate bez kuhanja, hladnjak je najbolja opcija. Ali za kuhana jela zamrzivač je idealan za ovu namirnicu koja se brzo kvari.

„Operite ga, osušite, narežite i zamrznite rastresito u vrećici. Ako imate mjesta, prvo ga zamrznite na obloženom pladnju kako se ne bi slijepio.“

„Opet, nemojte ga odmrzavati – samo ubacite šaku ravno u jelo koje kuhate.“

6. Orašasti plodovi

„Orašasti plodovi imaju visok udio masti, pa promjene temperature u kuhinji mogu brzo dovesti do toga da užegnu.“

„Srećom, odlično se zamrzavaju. Prije konzumacije ostavite ih nekoliko minuta na sobnoj temperaturi i uzimajte samo količinu koja vam treba, kako ih ne biste stalno odmrzavali i ponovno zamrzavali.“

„Možete ih drobiti i tostirati ravno iz zamrzivača kako biste dodali dodatnu teksturu salatama i wok jelima.“

7. Slanina

„Kako bih izbjegla bacanje slanine, svaku šnitu posebno smotam i zamrznem, tako da se ne slijepe i da mogu uzeti onoliko koliko mi treba.“

„To možete napraviti i u originalnom pakiranju – samo ga stavite u vrećicu za zamrzavanje kako biste izbjegli križnu kontaminaciju.“

„Slaninu možete peći i dok je smrznuta – vilicom je lagano razmotajte dok se peče, sve dok ne postane hrskava.“