SDP O VAŽNOSTI GRAĐANSKOG ODGOJA Potpredsjednica: "HDZ-u je očito u interesu da imamo što više neinformiranih i što manje slobodno mislećih ljudi u ovom društvu"

U prostorima SDP-a održala se 4. prosinca konferencija na temu građanskog odgoja. Događaju su prisustvovali predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević i potpredsjednica SDP-a i saborska zastupnica Sabina Glasovac. Pričali su o pojmu uvođenja građanskog odgoja u obrazovne ustanove s ciljem informiranja mladih ljudi o financijskoj, medijskoj i potrošačkoj pismenosti.

Kako kaže Davor Matijević prvotno je amandman o uvođenju ovog programa u škole odbijen, a potom prihvaćen. Međutim u Splitu se dalje od toga nije ništa razvilo.

"Tema ove konferencije je građanski odgoj s namjerom da se napokon uvede u škole. Osobno sam 2021. godine predložio amandman za uvođenje građanskog odgoja koji nije dobio podršku gradonačelnika Ivice Puljka. Godinu nakon kada se izglasavao proračun za 2023. godinu usvojen je, međutim ništa se nije dogodilo u međuvremenu tako da sam poprilično skeptičan što se tiče njegovih najava da će se iduće godine uvesti građanski odgoj", kazao je.

Napomenuo je i nedostatak ulaganja u obrazovne programe naspram izgradnje škola i vrtića.

"Kad se priča o ulaganju u obrazovanje najviše se priča o otvaranju škola i vrtića, a ne priča se o programima, a još manje o osobama koje bi trebale provoditi te programe i odgajati našu djecu. Građanski odgoj je program koji je započeo u Rijeci, prisvojilo ga je još nekoliko gradova i županija i stvarno je žalosno da Split kao grad koji teži ulaganju u obrazovanje te koji stalno propagira ulaganje u našu djecu, ima problema sa uvođenjem ovakvog programa građanskog odgoja u škole", zaključio je.

Sabina Glasovac naglašava potrebu za ovakvim programom

Temu je detaljnije iznijela potpredsjednica SDP-a i saborska zastupnica Sabina Glasovac navodeći važnost ovog programa za djecu i mlade ljude koji će jednoga dana biti aktivni članovi Republike Hrvatske i Europske Unije.

"Rijeka je krenula 2016. godine s jednim nadstandardom, a to je uvođenje Građanskog odgoja kao izvananstavne aktivnosti u više razrede osnovnih škola. Taj model, priručnike i materijale, ponudili su besplatno svim jedinicma lokalne samouprave u Hrvatskoj koje to žele i brojne su ga priglile. Ono što pokazuju evaluacije ovog projekta je da su ovim programom učenici iznimno zadovoljni, a nakon toga i njihovi roditelji i nastavnici koji to provode", naglasila je Sabina Glasovac.

Ujedno spominje i interes mladih ljudi koji su u ovom programu sudjelovali, ali i onih koji nisu. Kako kaže, ovaj dio obrazovanja će mlade pripremiti za stvarni život u svim njegovim aspektima. Pripremit će ih za aktivno sudjelovanje u društvu kroz njegovanje kulture nenasilja, tolerancije i razvoj poštovanja prema sebi, ali i drugima.

"Mladi ljudi shvaćaju da im građanski odgoj pomaže i osposobljava ih za realni život. Cilj građanskog odgoja je formirati informatino, aktivno i odgovorno građanstvo. U tim sadržajima nema ništa sporno, oni naprotiv pripremaju mlade ljude za financijsku pismenost, potrošačku pismenost, medijsku pismenost. Uči ih kritičkom razmišljanju, donositi činjenično zasnovane odluke, uči ih kako gospodariti otpadom, kako biti ekološki osviješteni. Uče ih onome što je danas potrebno u društvu, a to je njegovanje kulture nenasilja, tolerancije, poštovanja prema sebi i prema drugima, a sve je to zapravo odgovor na istraživanja koja prikazuju kako u našoj mlađoj populaciji zapravo raste isključivost, netolernacija te potpuna nezainteresiranost za društvene i političke procese", zaključila je.

Spominje i važnost edukacije mladih osoba o njihovim pravima i mogućnostima. Time dobivaju mogućnosti donošenja informiranih odluka. Naglašava i pojavu širenja lažnih vijesti koje štetno utječu na javnost, a mladi moraju imati alate raspoznavanja ćinjenice od laži.

"Ljudi se nerijetko pronađu u situaciji da idu u kreditna zaduženja bez da znaju čitati sve ono što ti ugovori sa sobom nose. Potrošačka pismenost osviještava činjenicu da imamo potrošačka prava te da mlade ljude educiramo od mladih nogu o tome koji ona prava imaju, kako se boriti za svoje interese. Imamo i veliki porast lažnih vijesti potaknutih društvenim mrežama. Mi želimo naše mlade ljude educirati kako donositi zaključke, kako razlučiti što su to znanstveno utemeljene informacije, a što su lažne vijesti", napomenila je.

Iako ovaj model još nije zaživio, osim na razinama lokalnih samouprava, Sabina Glasovac se nada da će ovaj program stvoriti generacije koje su osposobljene upravljati državom. Dotakla se i HDZ-a te nedostatka ovakvog tipa obrazovanja u njihovim programima.

"Cijeloj politici treba biti u interesu da imamo ljude koji misle svojom glavom i na kraju da imamo generacije koju su osposobljene sutra upravljati ovom državom, da budu aktivni, odgovorni i informirani. Međutim HDZ-u to očito nije u interesu njima je očito u interesu da imamo što više neinformiranih i što manje slobodno mislećih ljudi u ovom društvu jer time je valjda njima bolje za taj birački bazen. Kratkročno i usko razmišljaju. Jedino što možemo je na ovakav način kroz gradove širiti ovaj model", zaključila je.