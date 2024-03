SDP i Most predlažu raspisivanje referenduma oko tunela Kozjak

Na jučer održanoj 20. sjednici Gradskog vijeća na kojoj je bilo svega četiri točke, prethodio je aktualni sat u kojem je sudjelovalo devet vijećnika, većinom oporbenih iz HSP-a, Mosta, SDP-a, nezavisni vijećnik Željan Jurlin te s nezavisne liste Joška Berketa. Njihova pitanja bila su uglavnom vezana uz infrastrukturu, ali i iz društvene i turističke djelatnosti. No, nezaobilazno pitanje i na ovom vijeću ticalo se gradnje tunela Kozjak i pristupne trase na kaštelansku magistralu.

Na samom početku sjednice, vijećnica Mosta Milija Baldić Lukšić žalila se na zapisnik sa prošle 19. sjednice s primjedbom da u njemu ne stoji prijedlog dopune točke dnevnog reda o tunelu Kozjak i pristupnoj cesti koja je povučena uz obećanje da će se održati tematska sjednica. Milija Baldić je ponovila da od tematske sjednice ne treba odustajati te da se na nju mogu pozvati drugi relevantni akteri, ukoliko Hrvatske ceste ne žele sudjelovati, piše Portal grada Kaštela.

Na ovu temu kroz vijećnička pitanja nastavio je govoriti SDP-ov vijećnik Mario Banovac obraćajući se gradonačelniku Denisu Ivanoviću.

- Vi bi mogli i bilo bi dobro obzirom da se slažete s time i rekli ste da ste kontra svega i kontra puta i ceste kroz Kaštela, pokrenuti referendum oko toga - kazao je SDP-ov vijećnik Mario Banovac među ostalim navodeći da je sve pod velom tajne, a da gradonačelnik i Gradsko vijeće može pokrenuti referendum ili da je pokrene osnovana Građanska inicijativa.

- Šta se tiče trase tunela, ja sam rekao da sam 2012. godine kao oporbeni vijećnik bio protiv kad se izglasavao Prostorni plan grada Kaštela i kad je unesena navedena dionica. Na vlasti je bio Joško Berket u koaliciji sa HSP-om i SD-om i vi ste otvorili tome vrata. Kako danas u Generalni urbanistički plan grada Kaštela ne može ući ova trasa preko Sućurca. Zato što je štitim. Ako treba nećemo ni izglasavati novi GUP, da budemo mirni. Nemojte mi političke poene skupljat na ovome – kazao je gradonačelnik Ivanović.

- Gledajte, načelno sam protiv. Ali ako ste dobili građevinsku dozvolu za kuću, a ja sam protiv nje, jel vas mogu zaustaviti. Znači mogu prihvatiti ovo stanje i eventualno vidjeti što se može najbolje iznaći iz ovoga svega. Ono što mogu reći, predstavnici prosvjednika i građanske inicijative u četvrtak će ovdje u Gradskoj upravi imati sastanak s Hrvatskim cestama i nakon toga ćemo biti pametniji, jesmo li za referendum ili nismo – zaključio je Ivanović.

Vijećnica Most-a Meri Bedalov Smoje je nastavila govoriti na istu temu te je pročitala dvije rečenice, zbog, kako je kazala, apsurdnosti koja se događa oko trase, koliko god se netko od nje ograđivao i zaključivao kad ju je tko usvojio ili je nije usvojio, piše Portal grada Kaštela.

Bedalov Smoje predsjedniku Vijeća: Hoćete li dignuti ruku za referendum

- Apelirala bi, bez obzira na prošlost, da pokušamo još jednom biti predstavnici grada. Ne skupljamo poene. Smatram da smo izabrani predstavnici građana i da kao takvi moramo istupiti. Nije sve zakonski napravljeno, to će se dokazati. Ali dok se ne dobiju nekakvi pravni postupci cesta će se izgraditi, zbog toga bi najlegalnije bilo da date pravo građanima da na se izjasne referendumom, jer referendum možemo raspisati. Ne morate ga gradonačelniče raspisati vi, možemo mi i dobit ćemo sigurno jednu trećinu ovog vijeća. A pitanje postavljam ne vama gradonačelniče, nego predsjedniku ovog vijeća. S obzirom da nas je 10-10 da li će dignuti ruku za referendum ili neće – kazala je Bedalov Smoje.

- Kao što ste čuli tumačilo se stanje oko tunela već par vijeća. Mi smo sad ušli u fazu koju jesmo da je izvođač za radove izabran, prema tome ako ćete sad govorit hoće li tunel izaći u Sućurcu, Starome, Gomilici ili Kambelovcu, mislim da smo promašili temu, o tome nemamo što pričati. Tunel je već definiran i dobio je sve dozvole. On mora negdje izaći i mora se negdje spojiti na D8. Ne znam što možemo s referendumom odlučiti. Nemojmo sada govoriti nešto iz čega se realno nećemo moći izvući nikako. Tu smo gdje jesmo. Imat ćemo sastanak s Hrvatskim cestama. Vidjet ćemo što oni kažu, nakon toga ćemo vidjeti što kažu svi ostali akteri ove priče – kazao je Ivan Udovičić predsjednik Gradskog vijeća.

I vijećnik Joško Berket na sve izrečeno imao je potrebu osvrnuti se na ovu temu, kazavši kako je očigledno počela jedna politička priča.

- Gradonačelniče niste vi bili protiv 2021. godine. Tada je Gradski odbor odlučio da se glasa protiv, a vi znate kako funkcionira stranačka priča. Narod se pobunio oko trase i to će vam nanijeti političku štetu jer sad vidim da idete u tom smjeru da je jedina krivlja da je to uvedeno 2012. godine. To vam neće proći. Imajte na umu da ova činjenica da se 2022. godine promet između Sućurca i Solina je veći od 61 tisuću vozila dnevno na koju će se spojiti autoput iz Zagreba, a zove se Novi ulaz u Split. Ono što ste rekli da nećete dati trasu istočne linije i dali ste primjedbu da će se s tim stat, to je sada isto jedna politička priča koja ne drži vodu. Ali zbog te situacije, može pasti sve, imajte to na umu – kazao je Berket.

I nezavisni vijećnik Željan Jurlin se osvrnu kazavši gradonačelniku kako ne treba odustati od tematske sjednice i da se izvrši pritisak da se ona održi, jer ju ne može zamijeniti sastanak HC-a s predstavnicima građanske inicijative, a ujedno su odbili da na tom sastanku sudjeluje predstavnik Odbora za zaštitu okoliša, piše Portal grada Kaštela.

Očekuje se idejno rješenje sućuračke rive

Jurlin je nastavio govoriti o uređenju sućuračke rive čiji je plan uređenja, kako je kazao, najstariji u Kaštelima o kojem se govori preko 20 godina. Stoga ga je zanimalo kad će se krenuti sa uređenjem obzirom da su bile najave uređenja još krajem prošle godine.

- Od strane tvrtke Obala rečeno da ćemo to dobiti kroz 12. mjesec, međutim Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije, koja je naručitelj je tek nedavno poslala narudžbenicu. Morat ćemo se još malo strpjeti. Sigurno da će mjesni odbor Sućurca biti prvi koji će vidjeti idejno rješenje – naveo je gradonačelnik Ivanović.

Ostala pitanja vezana uz infrastrukturu, plažne objekte, grobna mjesta, prometnu povezanost

Među ostalim pitanjima kojih su se dotaknuli vijećnici bilo je i pitanje o kaštelanskim taksistima kojih se dotaknuo HSP-ov vijećnik Ante Komljen tražeći da im se pomogne kao i koncesionarima plažnih objekata obzirom da je donesen novi Zakon o pomorskom dobro koji donosi određena ograničenja, odnosno odredbe.

HDZ-ova vijećnika Tea Antunovića među ostalim zanimalo je proširenje groblja u Sućurcu, a kako je Ivanović kazao da je zatraženo zemljište za širenje groblja i da će sada pokrenuti lokacijska dozvola.

Na pitanje nezavisnog vijećnika Gorana Samardžića o pokrivanju potoka u ulici Marka Kažotića je rečeno da je već u postupku rješavanja te je zatražio da mu se potvrdi informacija o pokretanju projekta aglomeracije B paketa, za koji je gradonačelnik rekao da će krenuti na jesen, a ne na proljeće kako je prvotno rečeno. Razmotrit će se i autobusna prometna povezanost u Rudinama na zahtjev SDP-ova vijećnika Maria Banovca koji se osvrnuo i na dječji igralište u Rudinama za koje mu je rečeno da to nije gradska investicija, nego privatna. No da Grad ima plan na tom području gradnju novog igrališta i to po određenim standardima, ali da je to potrebno uvrstiti u proračun.

Vijećnica s Berketove liste Meri Škopljanac Gagić zatražila je da ju se informira o rekonstrukciji željezničkog nadvožnjaka u Kambelovcu kao i o uređenju potoka Krešimirove ulice. Kako je kazao Ivanović HŽ je poslao dopis da kreću s radovima,a prema riječima Antonija Petrušića iz komunale potok će se natkriti.

Vijećnici su se dotakli i hotela Palace i Resnik, no za sada nema službene potvrde da su prodani, iako se nagađalo. No, gradonačelnik je najavio kako će se gradit hotel na Zeničkom jer su dobili građevinsku dozvolu, piše Portal grada Kaštela.