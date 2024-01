SCHIRA O DOLASKU PERIŠIĆA U HAJDUK "To je već gotova stvar i potvrđeno!"

Nicolo Schira je na svom X profilu objavio novost u vezi prelaska Ivana Perišića u Hajduk.

Po njegovim procjenama to je već gotova stvar. Najavio je dolazak Ivana Perišića u Hajduk sa ugovorom do 2025. godine.

"Ubrzo. To je već gotova stvar i potvrđeno! Ivan Perišić dolazi u Hajduk Split iz Tottenhama. Ugovor do 2025.

🔜 Done Deal and confirmed! Ivan #Perisic to #HajdukSplit from #Tottenham. Contract until 2025. #transfers #THFC https://t.co/rod25KZq0Q

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 19, 2024