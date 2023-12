SAVJETNIK MINISTRA DOGOVARAO IZNUDU NOVCA "Osim Ministarstva i osim HAMAG-a, to sve ja kontroliram"

Savjetnik ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića pokušao je pritisnuti novinara Marina Vlahovića kako bi on od direktora Mreže TV zatražio da se njemu osobno isplati polovica budžeta za oglašavanje državnih tvrtki, objavio je tjednik Nacional.

"Nabroji mu sve firme koje kontroliram. Znači, JANAF, Fond za nuklearnu energiju, to ti je sve ispod mene. Zatim ovaj Fond za okoliš, Hrvatske vode. Osim Ministarstva i osim HAMAG-a, to sve ja kontroliram. Iz svih tih izvora ja mogu pustiti", riječi su koje je tijekom razgovora s Vlahovićem izgovorio ministrov savjetnik Jurica Lovrinčević.

On je, piše Nacional, htio da Vlahović od direktora Mreže TV Saše Englera zatraži da se njemu osobno isplati polovica budžeta za oglašavanje Vlade i državnih tvrtki koji im je on dodijelio. Lovrinčević je obećao u dva mjeseca osigurati najmanje 200.000 eura, Nacional napominje da ugovori potvrđuju da je to i učinio, a reklamne kampanje upravo su u tijeku.

''Važno je da te ne prevari i da ne sje*e. Jer ako sje*e, neće nikad dobiti ništa. Ako ti vidiš da on počne nešto fantazirati, ja to mogu povući. Mogu ga držati na ledu dva-tri dana'', čuje se na snimci koju je objavio radio Nacional.

"Jedino što tražim da s nama podijeli", dodao je Lovrinčević.

Pokušali su iz Dnevnik.hr kontaktirati Lovrinčevića, ali do objave ovoga teksta nisu do njega uspjeli doći.

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić komentirao je tvrdnje o iznudi državnog novca, ali je istaknuo da s tim nije detaljno upoznat piše Dnevnik.hr.

"Vidio sam samo naslov, a nisam uspio to pročitati. U svakom slučaju, treba vidjeti koliko su ti transkripti točni. Ako je sve točno, to je za svaku osudu i jasno je da je njegova karijera u Ministarstvu završena", rekao je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Bačić je izjavu za medije dao na konferenciji "Zelena budućnost grada 2.0", na kojoj je uvodni govor trebao održati i ministar Filipović, ali on se ondje nije pojavio.