SASopen – nastup drniškog rock sastava Morlaq i početak programa house glazbe uz DJ Pasta!

Počevši ove veljače, ovo će biti treći event pod projektom SASopen: ROCK EDITION, dok su na prva dva izdanja nastupili Kosturi i Beg, a oba eventa su potaknuli publiku na izlazak iz svojih domova te je atmosfera bila onakva kakva priliči pravom rock koncertu!

U sklopu trećeg izdanja projekta SASopen: ROCK EDITION, ovog tjedna na pozornicu dolazi drniška grupa Morlaq, a novost je širenje projekta.

SASopen postao je bogatiji za HOUSE EDITION, koji će se održavati paralelno s rock koncertom, a na prvom izdanju će nas DJ Pasta počastiti petosatnim house setom!

O izvođačima:

MORLAQ

Rock band iz Drniša poznat po snažnom, sirovom zvuku i nastupima bez kompromisa. Ovaj put donose svoj debitantski 'Kamen' u Accademia club Ghetto prožet emocijom i energijom. Kamen je izašao 26.11. (pod Dallas recordsom)

Lovre Cevid- vokal

Ivan Johnny Bojcic bubnjevi

Kruno Bojcic- ritam gitara

Alen Sucic - bas gitara

Branimir Braica - lead gitara

PASTA.

DJ Pasta je hrvatski DJ prepoznatljiv po svom underground pristupu i profinjenoj selekciji groovea. Nastupao je u T.C. Ro&Do (proglašenom najboljim underground prostorom 2025. godine), Jungle Clubu (Korčula), Depóu (Zagreb), Regular Baru (Zagreb), LIFT Baru (Zrće) te na brojnim afterima i neslužbenim lokacijama gdje se stvara prava energija scene.

Njegov zvuk kreće se između micro, minimal i acid tekstura, s naglaskom na suptilnu fuziju housea i techna koja publiku drži u laganoj neizvjesnosti – “Ne znam točno što je ovo, ali znam da mi je dobro.”

Ne ograničava se žanrovima, već gradi setove kroz flow, atmosferu i postepeno podizanje tenzije. Umjesto klasičnih peak-time klišeja, fokus mu je na hipnotičkoj vožnji, detaljima i kontroliranom intenzitetu.

Program se odvija pod donacijskim pokroviteljstvom craft pivovare Familia iz Kaštela, pivovare Barilo iz Dugog Rata destilerije Zvirač iz Trogira, Fast Fooda Popaj iz Splita, wine bar Providenca iz Kaštela te Lumer print & shop iz Splita.

Za više informacija pratite SAS na društvenim mrežama: Instagramu i Facebooku. Academia Club Ghetto možete također pratiti na Facebooku i Instagramu.