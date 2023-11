Sandi je u prvom braku i doma izgledao kao zvijezda, Meri smatra da bez dobrog se*sa nema dobrog braka...

Iako su razvodi u Hrvatskoj u padu tek će se ove godine vidjeti koliki je taj postotak jer u pandemiji su se mnogi sporovi odgađali. Osim što i sklapanje brakova drastično opada, u porastu je broj rođene djece u izvanbračnim zajednicama što nam govori da važnost braka kao institucije slabi. Upravo o tome razgovaralo se na trećem

Bliss Talku: Koliko je za mentalno zdravlje bitna emocionalna intima u organizaciji agencije Mediafish u Vetro bar&bites, a s Editom Misirić Vrkljan razgovarali su vodeći hrvatski stručnjaci, psihijatrica i bračna terapeutica dr. Ana Pavlović, glazbenik Sandi Cenov te jedna od vodećih hrvatskih Tik Tokerica te bivša kandidatkinja Masterchefa Meri Goldašić.

- Emocionalna intima je ono što čini zajednicu. Splet svih razgovora, aktivnosti, koje nisu izražene u tjelesnoj intimi. Kakav si doma to je to. Ne treba ići na frizuru, nokte da bi mi se netko svidio – kaže Sandi. Slično ističe i Meri, koja je danas u sretnom drugom braku, ima dvoje djece, a prvi put se udala s 22 godine.

- Udala sam se na fakultetu. Bila sam nespremna i idealizirala sam brak kao zajednicu skupljajući informacije iz medija. Oboje smo jako griješili jer smo bili nezreli I sebični. Sada znam što želim i kontinuirano radim na braku – istaknula je Meri.

Da je emocionalna intima bitna kao i komunikacija potvrdila je I psihijatrica dr. Pavlović.

- Emocionalna bliskost osnovna je ljudska potreba, a nju postižemo u emocionalnim odnosima. Svi želimo da nam netko ispuni potrebe i želje i da nas vidi i čuje neovisno o svojim potrebama i željama. Treba razdvojiti očekivanja i potrebe. Trebamo vidjeti ili čuti partnera, prihvatiti i da nam se na tome bazira komunikacija. – smatra dr. Pavlović dodajući da ljudi uđu u odnos u nezreloj fazi, a kroz život se mijenjaju u različitim smjerovima, ali kad postoji zrela bliskost, odnos se uvijek može popraviti.

Kako to funkcionira objasnio je i Sandi, koji je, također, sretan u drugom braku.

- Prijatelji su mi se žalili, da im supruga više nije ono kad su se upoznali. Jedan se udebljao, drugi je stalno u teretani. Druga stvar je posao. Mislili su da su sličnih ambicija. Ona je s godinama postala šefica korporacije, a on ostao raditi u kafiću u kojem su se upoznali. Sjećam se jednog primjera. Živjeli su zajedno I ona je otišla u Milano, uspjela kao model, napravila je sedam stepenica gore, a on je ostao na mjestu. To je to kada jedan preraste drugoga. Ljudi se tada raziđu u emocijama. I sam sam se oženio kada sam bio jako mlad. Ja sam tada bio velika zvijezda u Hrvatskoj kao i ona. Takav je bio brak da sam i doma bio zvijezda, nisam hodao po kući u trenirkama. A toga mora biti u braku. Na krivim je osnovama sve nastalo, no sve bih ponovio. Zajednica je korporacija u kojem imaš dva vlasnika s jednakim udjelom u “bračnoj kompaniji - iskren je bio Sandi.

O odnosu emocionalne I fizičke intime panelisti su istaknuli kako su obje stvari bitne.

- Ja sam muškarac- vođenje ljubavi i seks dvije su različite stvari. Vožnja traktora i ispijanje fine cuge. Ako dođe u bliskosti u razgovoru, glavi, srcu, vođenje ljubavi je drugi nivo osim fizičke privlačnosti. Nije bitno da je žena samo lijepo građena, bitno da te zadovoljava u svakom segmentu – govori Sandi. Meri je istaknula kako se zaljubila u muškarca koji je inspirira, koji je ambiciozan, ali ističe da postoji i beznačajan seks, a to je isključivo fizička privlačnost. Zato smatra da bez bez dobrog seksa, nema dobrog braka.

Iako su žene emotivnije, muškarcima je danas to isto dozvoljeno biti iako je stigma da muškarci o osjećajima ne govore pa se posljedično toga i srame.

- Romantičan sam po prirodi jer pišem ljubavne pjesme. Nikad se nisam sramio pokazati emocije. Ja sam bio blesav prije braka, ali sam znatiželjno analizirao. Znali su i mene emocionalno izvarati, ali čovjek to sve treba proći prije nego li se upusti u ozbiljan brak - smatra Sandi. S time se slaže i Meri jer prvo se trebaš izgraditi kao čovjek, a I podržava to što se sve manje mladih ljudi upušta u brak.

No I kada se odluče na brak, ljudi danas olako odustaju. Psihijatrica smatra da nam ne pomažu ni romantične holivudske komedije, koje daju iskrivljenu sliku realnosti, a stručne savjete i životne priče naši uzvanici slušali su uz Lillet, luksuzna francuska desertna vina.

No, vječno pitanje na koje nitko nema odgovor je - Koja je tajna uspješnog braka?

- Postavio sam jednom to pitanje svom idolu, pokojnom Đorđu Balaševiću. On se nasmijao i rekao: To ti je kao kockanje, staviš sve na jedan broj, možda dobiješ, ludilo, a, možda sve izgubiš - zaključio je Sandi.