"SAMO PAZI DA JOJ NIJE PRIJATELJICA ILI RODICA" Bizarni savjeti za mladiće i djevojke kojih su se pridržavali naše bake i djedovi

Najromantičniji dan u godini, spomendan svetog Valentina, svake se godine obilježava 14. veljače kada parovi diljem svijeta na mnoge načine slave ljubav. S obzirom na to da ove godine karneval i Valentinovo idu ruku pod ruku, baš kao što su nekada ljubav i maske hodali zajedno, gotovo je neizbježno pisati o smicalicama koje ih vežu.

Iako se u Hrvatskoj Valentinovo najviše veže uz utjecaj američke popularne kulture, pa se za Valentinovo kupuju čokolade i buketi, ono se na našem području nije slavilo do početka 1990-ih.

S druge pak strane, pokladni su običaji stoljećima prisutni u svim dijelovima Hrvatske. Svako mjesto za sebe ima popis događaja koji se prenose iz godine u godinu.

U splitskom humorističnom listu Duje Balavac koji je izlazio na početku 20. stoljeća, nalaze se savjeti za mladiće, majke, cure, ali i neudane djevojke, kojih su se pridržavali na balu pod maskama kako bi u ljubavi svi bili zadovoljni.

Na stranici rezerviranoj za mladiće nalaze se trikovi i lukavštine kako najbolje proći kada su djevojke u pitanju

Iako se ženama nekada učini da su fore kojima se muškarci približavaju damama, ili ih pak izbjegavaju novijega vijeka, ovaj nam pasos govori da nije tako. Mladići su bili dječaci i prije 100 godina, a na što su sve bili spremni - to ni mi nismo iz prve povjerovali. Pa krenimo redom, riječima koje su tada Splićani upotrebljavali.

"Ako si pripozna maškaru koja se tebe ufatila, nemoj da ona to zna, bit ćeš puno slobodniji; moći ćeš joj svašta reći i višje si toga dopustiti. Napokon si uvik na vrime da se opravdaš sa - nisi zna koja je".

"Nemoj se nikad plašit abordat jednu damu. Bila ona i najtvrdja, neće se uvridit na koji lipi kompliment. Inače će ti se dogodit, da će ti je drugi pod nosom odniti - 'Plašljivu trgovcu, g**** u tobolcu', kaže poslovica".

"Ako se s jednon gledaš, a vata te i koja druga, gledaj da jon nije prijateljica oli rodica, jer moreš lako izgubiti obe".

"Ako sumjaš da je maškara ča stobon pleše muško, ugazi mu dobro na nogu. Zabeštima li, domislija si se."

Ozbiljni savjeti za "curice"

"Sve je lakše kada si žena", jedan je od klišeja koje su gotovo sve žene čule, ali je li baš tako? Toliko posla oko šminke, odjeće, obuće, frizure, pa još i paziti kome si što rekla. Čini se kako je žensko društvo damama i u prošlosti bilo najljući neprijatelj.

"Kad se obučeš, prin veng' ideš na bal, pogledaj se dobro u zrcalo sa svih stran, a ne samo sprida, jer jema oni timidi, ča samo otraga gledaju, a ti su najbolji kandidati za matrimonij".

"Jesi li se sitila da ti mama ne može podnit koju tvoju simpatiju, uvik jon pripovidaj kako te dosadan i da ga se ne moreš rišit; nego da čekaš dobar momenat da mu rećeš dvi tri. Za ovo zadnje, moreš jon se i zaklet".

"Ako te kavaljer pojubija, pa bija i najlipji, nemoj se pofalit prijatejici, moglo bi ti se teško osvetiti"

"Ako se hoćeš oprostit jednoga dosadnoga kavaljera, pitaj ga za informacije koga drugoga mladića, i pofali dotičnoga, kako lipo pleše i kako je fin".

"Najaviše ti preporučan da se ne očituješ da si: aspirante, sospirante oli efettiva. A niju uputno ni da kažeš da si učila u švori. Jedan put to je bija titul, a sada je po prilici ka reći muškiću: Ježuvit. Promisli samo".

Majkama se savjetovalo da ne idu s kćerima na plesove jer bi mogle smetati udvaračima

A ako ti ga neće oteti prijateljica, hoće li majka? Niti ta varijanta nije isključena. Još je do nedavno bilo pod 'normalno' da se djevojke udaju puno mlađe negoli danas. "Napunila je 25, a još nema nikoga? Pa ona ga nikada neće niti imati", govorilo bi se. Žene su tada već s 35 godina mogle imati kćer koja je spremna za udaju, a niti one nisu bile za 'baciti'. Pa se postavlja logično pitanje - koga će on odabrati?

"Nemoj se nikad s ćeron dogovarat, da kojega uloviš u trapulu, jer ako si ti sigurna dobro održat tu ulogu, ćer će se po svoj prilici izdat, i toga ste izgubili za uvik, ako ni cukun. Dakle, radi samostalno".

"Kad ti čer počme odit prve pute na bale, pošaji je s bratom, s mužem, s kim mu drago, samo nemoj ti odit šnjon, barem dok se hamauti ne nameću. Drugačije ćeš ji odbit."

"Ako jemaš ćer, pa isto koji tebe gleda, nemoj uvik mislit da si mu ti dražja vengo ćer. Ti si naprosto jeftinija, s tobon neće ništa izgubit, a s ćerom ti more sve".

"Ako te ćer našla gamauta, nemoj jon davat suvišni savita, izvadit će se i sama iz neprilike, to je ženskoj u krvi. Dapače, pričinjaj se uvik da si protivna - roditelji okrutni činu najvišje matrimoniji".

Vrlo ozbiljni savjeti za dame su ostale neudane

Nisu sve djevojke u ranoj mladosti bile vješte u pronalasku 'onog pravog'. Neke su čekale zgodnijeg, neke pametnijeg, a neke su jednostavno imale druge interese. A što kada pređu tridesetu? Vrlo, vrlo, vrlo ozbiljni savjeti koji će nas danas jedino - nasmijati.

"Najprije, ako te prošla trideset i peta, oli se obuci u maškare, oli stoj doma".

"Ako si koga u mladosti odbila, nemoj se sada nanj navraćat, on tebe neće tit. Zato ne izlagaj se bez potribe ruglu."

"Nemoj nikad pripovidat o tvojin prošlin partijama, koje si odbila, jer sve to smišnijom postaješ"

"Ne govori nikad: ja nebi toga ni zašto uzela, nebi ni onoga da jema Bog zna ča. To je najsigurniji znak da ti neće tebe. O indiferentnim se osobam ne govori."

"Ako jemaš slučajno koju ijadu krun, naravno, onda uvati koga prin moreš".