SAHITI "Imamo fantastičnog trenera, ova godina je naša. Vjerujem da ću do ljeta otići u drugi europski klub"

Nogometaš Emir Sahiti trenutno prolazi kroz izuzetno dobar period u svojoj karijeri, a u intervjuu za 'GazetaBlic Sport', pričao je o Hajduku, ali i emocijama koje osjeća kada se vrati u posjetu timu KF Ramiza Sadikua, gdje je igrao od svoje 5. godine.

"Normalno, kad se vratim ovamo, to je velika adrenalin, bio sam mlad, igrao sam ovdje od 5 godina, okruženje se mnogo promijenilo, teren, tada je bilo drugačije, dobar je osjećaj kad se vratiš i vidiš gdje si igrao. Sretan sam što sam bio dio Ramiza Sadikua i želim im puno uspjeha u budućnosti", rekao je Emir Sahiti za 'GazetaBlic Sport'.

"Imam puno kontakata s predsjednikom kluba i trenerima ovdje, osjećam se dobro svaki put kad dođem, kao kod kuće, nikad im to neću zaboraviti, imam veliko poštovanje, razgovaram s trenerima o vježbanju i savjetima", nastavio je.

Ispričao je o osjećaju igranja za Hajduk Split, rekavši da to nije nimalo lako.

"Već 6 godina sam u Hajduku, nije lako igrati tamo, puno je navijača, kvalitetnih igrača, talenta - nije lako biti dio toga, pogotovo startni sastav. Imaju fantastične navijače, najbolje u Hrvatskoj, kad daš dušu na terenu - čak i ako igraš malo loše, oni te uvijek podržavaju. Nije lako - ali s radom se postiže sve", govori za Gazeta Blic.

"Osjećam se vrlo dobro u Hajduku , Torcida me jako poštuje, vole me kao igrača, naravno da im to uvijek vraćam dobrim utakmicama. Oni su naš broj 12 - gdje god da igramo osjećamo se kao kod kuće. Malo je pritiska, ali meni to nije problem, navikao sam na to".

"Imamo vrlo dobar tim, fantastičnog trenera, možemo se još poboljšati, imamo još 16 utakmica, sada imamo dvije derbi utakmice sa Rijekom i Osijekom, ima velikih timova u Hrvatskoj i teško je postati prvak, ali ova godina je naša, idemo do kraja, nećemo se predati i vjerujem da ćemo postati prvaci", dodao je.

Na kraju, govorio je i o svojoj budućnosti, rekavši da očekuje da će se uskoro prebaciti u neki drugi europski klub.

"Imam još dvije i pol godine ugovora, ali ako dođe dobra ponuda za mene i klub, oni su otvoreni za moj transfer. Vjerujem da ćemo do ljeta imati ponudu i da ću otići u europski klub", zaključio je.