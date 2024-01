SAD JE STVARNO KRAJ? Dolazak u Dinamo šokantno je propao, povremeni hrvatski reprezentativac uskoro odlazi u poznati klub...

Olympiacos je zainteresiran za krilnog napadača Josipa Brekala (25), objavio je talijanski insajder Nicolo Schira i dodao kako grčki klub razmišlja i o Nemanji Radonjiću (27), srpskom ofenzivcu koji nastupa za Torino. Schira tvrdi da će Brekalo sutra donijeti odluku o ponudi Olympiacosa, četvrtoplasiranog kluba grčke lige.

Podsjetimo, Brekalo je želio doći u Dinamo, no transfer je propao u zadnji trenutak premda je povremeni hrvatski reprezentativac navodno već bio u zračnoj luci. Dinamo je do srijede prijepodne trebao poslati dokumentaciju, ali to nije učinio. U Maksimiru su se u to vrijeme bavili porazom od Lokomotive u SuperSport HNL-u (0:3) i eventualnom smjenom Sergeja Jakirovića, koja se na kraju nije dogodila, piše Index.

Propao Brekalov povratak u Dinamo

Talijani su u konačnici odustali od čitavog posla i Brekalo je ostao u Firenci. Dinamo ga je želio posuditi do kraja sezone uz neto mjesečnu plaću od 110 tisuća eura te još 100 tisuća eura bruto bonusa za eventualno osvajanje titule.

Fiorentina je potom zatražila i naknadu za posudbu od 500 tisuća eura, što je Dinamu bilo previše. Dogovoreno je da će Dinamo platiti 100 tisuća eura posudbu, 100 tisuća eura ako Dinamo osvoji naslov prvaka i još 200 tisuća eura ako se plasira u skupinu Lige prvaka. Sve je trebalo biti riješeno u srijedu, ali propalo je zbog turbulentnog razdoblja u Dinamu.

Brekalo ima 11 nastupa za Dinamo

Brekalo je profesionalnu karijeru započeo u Dinamu. Odigrao je 11 službenih utakmica pa kao 18-godišnjak otišao u Wolfsburg za deset milijuna eura. U međuvremenu je nastupao za Stuttgart i Torino. Ugovor s Fiorentinom ima do 2026., a Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 4.5 milijuna eura.

Ove je sezone za Fiorentinu upisao 18 nastupa i jedan pogodak. Brekalo želi promijeniti klub kako bi se nametnuo izborniku hrvatske reprezentacije Zlatku Daliću uoči Europskog prvenstva.