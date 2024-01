Sa 62 godine prohodat će preko 100 kilometara do Poljuda: "To je moj poklon Perišiću"

Sjećate li se Ante Barabe iz Paljuva, primorskog naselja u blizini zadarskog Novigrada? Ne zvoni vam ime na prvu, a sjećate li se Hajduka i Tottenhama na Poljudu 1984. i ‘slavnog‘ pivca kojem je puštena krv na centru? E pa za Antu su nakon te utakmice svi čuli.

Prepričao je Ante nekoliko puta tu zgodu iz njegove mladosti, o detaljima ovog puta nećemo, a prije četiri godine otkrio i kako mu je Tottenham poslao dres na poklon. Nisu ni oni zaboravili taj događaj, a isprepletenost Hajduka i Tottenhama nastavila se i ove godine.

Da mu je vrime čuo je Ivan Perišić više puta kroz razne pozive navijača da se vrati u Hajduk. Bilo je to obećanje koje je dao još na Rivi 2018. godine, a čekao se samo pravi trenutak i kad će se sve poklopiti da se vrati na Poljud. Ostvarilo se obećanje ove zime, a bio je to veliki poticaj za Barabu da on ostvari svoje obećanje i jednim dijelom iskupljenje za onog pivca od prije 40 godina. Govorio je dok Ivan još nije potpisao da će pješke po njega u London, a sad će pješke iz svog Paljuva do Poljuda. Put je to od preko 100 kilometara koji će Ante Baraba u 62. godini prehodati kao svojevrsni poklon Perišiću što se vratio na Poljud i njegov još jedan pokazatelj zaluđenosti Hajdukom i ljubavi prema ‘bijelima‘.

PUPČANA VRPCA

- Sad smo se ja i Tottenham vezali pupčanom vrpcom. Govoria san da ću i pješke u London samo da dođe, pa i preplivati La Manche. Triba cijenit šta je doša, nek‘ i sidi samo do petog miseca triba bi bit veliki poticaj ostalim igračima šta je tu. Meni je najdraži igrač po kvaliteti u Hrvatskoj. Mi u reprezentaciji nismo imali zahvalnijeg igrača. Posebno on i Rakitić su bili najzahvalniji u Rusiji, uz čast Modriću. Njegov dolazak je takav dar Hajduku s obzirom da se odriče velikih novaca u ugovoru. Ima san nadu na lito da će doći kad san vidia da Luka Vušković ide tamo. Evo kad se sitin i onog videa da je doša sad mi srce raste. On je još jedan pokazatelj da se Hajduk živi - kaže Baraba za Zadarski.hr.

Ovaj put na koji se sprema poklon je zapravo Ivanu čije je vrime došlo, a i svim hajdukovcima. Perišića bi po dolasku na Poljud volio i uživo upoznati nakon ovog pothvata.

- To moje uzdarje Perišiću kojeg nikad nisan vidia. Ovo sjećanje na sve žive i mrtve koji su vezani za Hajduk. Nije važno hoću li doći točno do utakmice, ali ću doć na Poljud, s evo 62 godine i tri, četiri falinge. Ljudi su nekad ovako i išli na utakmice, krenuli koji dan prije i lagano pješke do Splita. Poznat sam po tome kad nešto rečen da to i napravin, a i sad će tako biti i hvala Bogu da me samo vrime posluži – ističe Baraba i otkriva nam plan puta.

- Krećen u sridu u 7 ujutro. Popit ću kamilicu i tablete, uzet robu, štap i polako. Oko 30-ak kilometara dnevno ću hodat jer ne mogu više i to mi je plan u glavi. Ne smin forsirat, najteže je ako dođe do blokade mišića ili me uhvati u leđima. Zato san uzea dan više, neman ja više 20 godina. Na primjer kad san iša u srednju školu svaki dan san trošia 15 km, a ovo mi je prilika da se popravi fizičko stanje.

Očekuje putem i podršku navijača, a i ne bi bilo loše koji ležaj na području Boraje. Zasad je, kaže nam Baraba, sredia da ima di leć u Stankovcima, Šibeniku i Sućurcu, a fali eto samo oko Boraje za ubit oko jednu noć.

OČEKUJE TORCIDU

- Očekujem da će se na svakoj dionici pojaviti se Torcida. Znaju me prijašnje generacije, a i ovo je veliki potez. Dragovoljac sam Domovinskog rata, a zvali su i dinamovci da će se ponudit za pomoć. I prije sam iša u manjem društvu ili sam na utakmice. Na sjever ne idem od Stokea jer to nije više za mene. Prije mi je najteže bilo ići u Mostar protiv Veleža. Oni su bili potkovani svim i svačim, a onda kad bi došli do sukoba iznutra bi imali napisano Tito, stavili to priko glave i nikome ništa, a mi bi dobili u jaketu – otkriva nam Ante Baraba.

Na utakmice ide i danas kad je u prilici, a otkrio nam je i detalj da je autor poruke zahvale Iris Livaji koju se uhvatilo na posljednjem derbiju protiv Dinama.

- Dolazim na utakmice kad god mogu. Znate, ja sam na onom papiru napisao ‘hvala Iris‘, kad je bilo kontra Dinama i neko je to slika. Marko je naš totem i daleko je najbolji igrač, ma on je baraba nisan ja. Ukrotiti ga takvog da nije bilo nje ne bi niko, zato sam joj zahvalan jako. I on je veliki emotivac vidilo se to i kad se u reprezentaciji nije nitko korektno ponia prema njemu. Kako vam ja nemam smartphone, nakon te utakmice pokazali su mi neki navijači da se i ona zahvalila meni na internetu – prepričava nam Baraba.

Hajduk u nedjelju igra protiv Rijeke, a zanimljiv detalj u životu Barabe je datum diplome baš u središtu Kvarnera. Studirao je u Rijeci pravo, a položio je kasnije i pravosudni, a otkrio nam je interesantne detalje apsolventskog perioda.

- Jedini sam student u povijesti riječkog sveučilišta kojem su promijenili ispitnu komisiju. Na mom je indeksu bila maskota ‘Naprid bili‘ i grb Hajduka, a uz to sam kao kleronacionalista istjeran iz doma. Iz takve situacije ja sam birao datum za diplomirati, a imao sam ideju za samo jedan. Bilo je to 13. veljače na rođendan Hajduka.

Za nastavak sezone vidi samo jedan mogući problem na putu Hajduka prema tituli prvaka.

- Bia san nogometni sudac i sudia drugu ligu. Vidite već ove odgode s Dinamom i Lokomotivom pa onda zamjene domaćinstva, a suci više ne odlučuju o podobnosti terena. Dinamu je godinama sve podređeno. Hajduk treba očekivati igru sa strane i nikad jaču borbu s vjetrenjačama – zaključio je Baraba.