S BUBALOM O SVEMU Ultru bi dislocirao iz Splita, a o dva održana festivala kaže: "Da ne dobivaju državne novce, ugasila bi se oba"

Ivana Bubala, poznatog splitskog estradnog menadžera, ne treba posebno predstavljati.

Dio je glazbene scene već tri desetljeća, a iza njega su tisuće koncerata, deset puta rasprodani Poljud, 88 puta dupkom pune Gripe, ali i dvorane i stadioni diljem Lijepe naše koji su bili rasprodani i po desetak puta. Tu su i stotine i stotine koncerata u hrvatskim gradovima i selima, te našoj dijaspori.

U posljednje vrijeme je javnosti najpoznatiji po tome što nakon pojedinih eventova napiše svoj komentar. Bez dlake na jeziku - pa kako se kome dopadne. Većinom se osvrće na ono što mu se nije svidjelo, ali u maniri pravog glazbenog sladokusca i pohvali ono dobro. Kontaktirali smo Bubala, koji je spremno odgovorio na naša pitanja.

- Gledam filmove, čitam i pijem kavu svaki dan u „Koka“. Zalijem ženi cviće na vikendici i pratim šta se događa u koncertnom smislu po Dalmaciji - kaže nam na početku razgovora.

"Po tome je Split na samome dnu, debelo su ga pretekli i Zadar i Šibenik"

Ljeto smo započeli Melodijama Jadrana i Splitskim festivalom, a nakon završetka Bubalo je dao oštre komentare.

- Pa evidentno je da su izgubili i jedan i drugi festival, a najviše publika. Napomenuo bih da Melodije Jadrana nisu festival, nego manifestacija. Tako je to u svemu kad se umiješa politika, nadam se da se nitko neće naljutiti. Da ne dobivaju državne novce, ugasila bi se oba. Ipak, Splitski festival bi trebao biti ono šta se od njega očekuje, 4-5 hitova svake godine, a znamo da u zadnjih 10 godina nije bilo ni 2 hita. Stoga se postavlja pitanje smisla održavati ga - otvoreno će Bubalo.

Nije zadovoljan ponuđenim sadržajem.

- Ne malo ili vrlo malo je dobroga, a tu prvenstveno mislim na Split. Kako sam putovao u puno zemalja i puno gradova, stavim se u situaciju našeg gosta kad pita konobara gdje bi mu preporučili večeras da ide. Konobar vrti očima. Bez ikakve loše namjere moramo naglas reći: Po tome je Split na samome dnu, debelo su ga pretekli i Zadar i Šibenik. Ne treba sad ulazit tko je za to kriv (po meni ni Grad ni Turistička zajednica), nemaju ljude koji poznaju taj posao. Zato ćemo nas 5-6 koji se bavimo organizacijskim poslovima na jesen i Gradu i Turističkoj zajednici predložit kako bi to trebalo izgledat. Split ima potencijal kao svi ostali gradovi zajedno. Ali trebamo jasno naznačit, za koje goste to radimo, ako su naši Bosanci, Srbi Slovenci, onda bi to prepustio privatnom sektoru. Tada bi se morale poštivat zadane norme. Mene je nedavno kontaktirala agencija koja sljedeće ljeto radi turneju svjetskog banda i pitala: Split ili Zadar? Dao sam im kontakte ravnatelja sportskih objekata Splita i koliko znam uskoro dolaze na dogovore. Tu nemamo čovjeka - jasno će.

Ukazao je i na dobar primjer, a to je netom održani blues festival u Trilju.

- Festival bluesa u Trilju je nešto šta bi trebalo biti putokaz svima kako se radi. Spoj privatnog uz društvenu podršku s dugoročnim planovima rezultiralo je to da je Trilj kao grad zbog svoga festivala imao više gostiju nego svi ostali festivali zajedno izuzev Ultre. Naime par tisuća ljudi je ciljano došlo slušati ono šta voli, a to je blues. Organizacijski je u svakom pogledu je bilo izvanredno. E sad, koliko ljudi dođe u Split zbog Splitskog festivala ili Melodija Jadrane… Nijedan… Pa ni oni domaći koji sjede na Rivi i pokloniš im ulaznicu. Zato Hrepi, ekipi i Gradu Trilju od srca sve čestitke. Teško će se drugi gradovi i turističke zajednice ugledat u njih. Jer treba to radit, a i treba to znat - poručuje Bubalo.

"U zadnjih 25 godina od kad je Zagreb preuzeo medije i novce ne možemo nabrojit dva imena koji mogu prodati tisuću ulaznica"

S druge strane ovo ljeto u Dalmaciji je 12 jazz festivala, otkrio nam je Bubalo. To ga smeta.

- Veliki Boško Petrović bi organizirao u Zagrebu jazz festival i kad bi došlo 500 ljudi, kazao bi „super“. Ovoliko jazz festivala je previše za Italiju, Španjolsku i Francusku zajedno. Međutim, nama se na mjestima direktora ili direktorica turističkih zajednica nalaze uglavnom svi ono koji su postavljeni po političkoj liniji, rijetko koji po stručnoj. Onda bi svaki od njih htio biti „veliki baja“—i kazat kako je on „in“ i moderan. Ako pitate uglavnom sve te direktore da u kameru kažu nekoliko riječi o jazzu, kod svih je isti odgovor. Muk - govori nam.

Scena je onakva kakvu smo je napravili.

- U zadnjih 25 godina od kad je Zagreb preuzeo medije i novce ne možemo nabrojit dva imena koji mogu prodati tisuću ulaznica. "Stari“ izvođači nisu nikad više radili nego kao danas. Razlog je jednostavan: oni su imali i još uvijek imaju hitove. Gledam nedavno koncert Novih fosila. Prekrcato publike, uglavnom od 20 do 30 godina. Pjesme su stare 30 do 40 godina, a publici je vladao delirijum. Svi pjevaju od prve do zadnje pisme. Tako je i s Terezom, Pejakovićem, Jelavićem, Doris, Magazinom, Prljavcima i tako dalje - smatra.

Upitali smo ga tko je po njemu vrh glazbene scene. On kaže da se to mjeri po publici, a to su ovi izvođači.

- Gibonni, Doris, Thompson, Jelena, Zeko, Grašo, Dalmatino, Tony Cetinski, Mate Bulić i Mladen Grdović. Svaki od njih ima više publike nego svih onih 15-20 medijskih zvijezda. Ne stoji onaj kojega mediji kuju u „zvijezde“, a publike ni za lijek - u svom stilu će.

Zanimalo nas je gdje je po njemu danas klapa.

- Pa koliko ja pratim, svaki vikend u Sloveniji nastupa 5-6 klapa i pune velike dvorane. Ovo ljeto isto tako nastupaju uglavnom sve. Bilo je na desetine poziva da se opet naprave klape na Poljudu i sigurno bi bilo prepuno - kaže nam.

Vrlo je jaka danas i trap scena.

- Pa ja cijenim bilo koju vrstu glazbe jer svaka ima svoju publiku. U trap sceni Grše i Vojko su sami vrh i imaju brojnu publiku - zadovoljan je Bubalo.

"Ultra da, ali nikako kao do sada"

Puno je bure u javnosti podignuo njegov komentar da Ultru treba dislocirati iz Splita.

- Manipulira se sa svime, i brojem posjetitelja i noćenjem i zemljama i to sve puta pet. Ako se iznesu pravi podaci tada ona ne bi imala ni pola značaja. Znači, treba je dislocirat vanka Splita i po mogućnosti u lipanj, a ne u srpanj, kad je i bez Ultre sve puno—pa oni to sve prepišu sebi. Nasmijala me vijest da su Ultru obišli ministrica kulture, direktor HTZ-a, gradonačelnik, direktorica HTZ-a Split i da su svi zadovoljni. Ja bi ih sve na stadionu pitao da mi pokažu jednu bas kutiju. Sigurno ne bi nitko pokazao. To je nažalost politika. S obzirom na to da smo svi svjedoci mnogih negativnih efekata Ultre, i dalje mislim da bi Grad na tu temu trebao napraviti okrugli stol, na kojem će se iznijeti svi stvarni podatci. Svi se toga boje. Zašto? Ponavljam, Ultra da, ali nikako kao do sada - savjetuje Bubalo.

Prema njemu, najveći je problem to što nemamo strategiju.

- Sve je prepušteno stihiji, a Dalmacija bi se trebala „pripremat i organizirat“ kao cjelina. Pa bi onda gostima milijun puta bilo ljepše da provedu večer uz neke dobre klape, KUD-ove ili Trio gušt, koji će im dati ono po šta su došli. Da čuju lipu dalmatinsku pismu, da se vesele, pivaju, plešu i zabavljaju se. Pa nisu došli da im se nameće, nego da im se ispune želje. To je da se zabave, tako je to uvijek kad se umiješa politika - komentirao nam je Bubalo.

I na kraju smo ga upitali kakvi su mu planovi u skorijoj budućnosti.

- Planovi su mi pa skoro nemogući. Po mogućnosti skinit 7-10 kila. Isto tako radujem se da na jesen nastavljamo radit s Gradom i Turističkom zajednicom na jednoj manifestaciji za koju ja kažem „bit će više od miliona ljudi“. Trebala bi se održat sljedeće godine u petom mjesecu. To ne može nitko nego Split. Osim toga, raduje me šta me gospođa Gordana Lesić zvala da se priključim realizaciji „Dana Borisa Dvornika“. To je ono šta Split ima najvrjednije i zato joj fala - zaključio je Ivan Bubalo.