RUTINSKO ISKLJUČIVANJE MOTORISTA IZ PROMETA Odvjetnik Jakša Tomić: "Što bi se dogodilo da je policajac na cesti uperio pištolj u nekog tko ima dozvolu za držanje i nošenje oružja..."

Odvjetnik Jakša Tomić žestoko je komentirao postupanje načelnika Policijske postaje Sinj Mislava Filipovića - Grčića za vrijeme rutinskog isključivanja motocikliste iz prometa na cesti u Konjskom koje se dogodilo u petak 8. prosinca. Tomić inače brani jednog od komentatora nedavno objavljenog videa tog postupanja policajaca na FB stranicama Dalmatinske generacije koji je zaradio optužni prijedlog zbog vrijeđanja upravo od tog načelnika. Na videu načelnik drži pištolj s dvije ruke i to nasred ceste bez reflektirajućeg prsluka dok mu kolega zaustavlja motociklistu, isključuje iz prometa i sam gasi motor BMW-a na prekidač.

"Ma zamislite da vam dite vozi i na njega policajac izvadi pištolj iz čista mira. Ajmo ovako postavit stvari. Postoje ljudi koji imaju dozvolu za držanje i nošenje oružja koji nisu policajci. Šta sad ima veze šta je on policajac, on vadi pištolj i želi ga uperit put mene. Imam pravo izvadit svoj i pucat u samoobrani. Šta ja znam šta on hoće, šta radi. U tom trenutku ga više ne gledaš kao policajca sa značkom nego kao nekoga ko te želi ubit. Kao šofer nisam ništa napravio, na zapovijed sam se zaustavio. Šta ima vadit na mene pištolj? Možda i nije policajac", naglašava Tomić potencijalne opasnosti primjene načina postupanja policije u SAD-u.

Načelo pripravnosti

Policijska uprava splitsko - dalmatinska oglasila se da vađenja pištolja iz korica nije po zakonu upotreba oružja nego je to samo pucanje, a da se konkretno radilo o situaciji pripravnosti i da sve treba sagledati u "širem kontekstu".

"Kada je policajac zaustavio motor na punktu, morao je biti pripravan za reakciju koja može naštetiti građaninu ili njemu samom, a takvo nešto se zove načelo pripravnosti", rekli su iz PU.

"Moja stranka je samo komentirala tu situaciju i to je komentirala na negativan način jednog i drugog policajca. Oba postupanja su neuobičajena. Kažu da su čuli detonacije od auspuha. Zašto jedan policajac vadi pištolj, a drugi se ponaša sasvim normalno, vadi ključ od motora? Taj što je izvadio pištolj je načelnik policijske postaje i trebao bi biti uzor svima. Bilo ih je strah? Glupa priča koju su izmislili jer nemaju opravdanja. Imaju pravilnik o rukovanju vatrenim oružjem koji propisuje točno što se i kad radi s vatrenim oružjem. A ovo je bilo sve samo ne situacija kad je trebalo. Po njima, oni mogu u mene uperit pištolj bez obzira što postupam sukladno njihovim zapovijedima. Kao građanin, ne kao odvjetnik, ne želim da se to događa ikome. On je zloupotrebio svoje ovlasti. To je moj stav. Čak i da ih nije zloupotrebio, da je to bilo u skladu s propisom, taj propis treba promijeniti jer ne želim živjeti u takvoj zemlji", kazao nam je odvjetnik Tomić.

Tehničko vrijeđanje

Za klijenta koji je komentirao postupanje policajaca na FB stranicama Dalmatinske generacije s "Je li se zna ko su debili. Šta bi oni pucali? Je*o ih ministar!" potvrđuje da se "tehnički" radi o vrijeđanju.

"Nije on tu nekog vrijeđao imenom i prezimenom niti ih poznaje. Vrijeđao je taj postupak. Postoji preko 2.000 komentara i 90 posto je vrijeđalo taj postupak na sličan način. Zašto moja stranka odgovara prekršajno, a drugi ne? I još nešto. Policajac koji je potpisao prijavu je načelnik policijske postaje, isti onaj koji je izvadio pištolj. On se osjetio osobno uvrijeđen i potpisao prijavu jer je načelnik.

A mogao je reći, izvinite ljudi, dogodilo se, krivo smo procijenili. Poanta je da načelnik nije postupio kako treba. Ne treba ga branit ni specijalno osuđivat. Poanta je da bilo koji policajac u takvoj situaciji to ne radi. Policijski posao nije lagan. Često su izloženi svemu i svačemu. Tamo je bilo njih tri, četiri. Zašto bi se oni osjećali ugroženi od zvuka detonacije nenaštimanog motora? Pa kažu, moga je pobić. Pa šta da i pobigne?! Oćeš pucat u njega!? Zamisli, balavac od 17 godina dođe s motorom i ti ćeš pucat u njega jer nije sta? Dakle, nema razloga vadit pištolj. Sve šta su rekli je suludo. Vrijeđa intelekt malog čovika", zaključuje Tomić.

Ministar u širem kontekstu

Policija u optužnom prijedlog traži kaznu od 700 eura za Tomićevog klijenta jer je napisano bilo uvredljivo drugim građanima koje je navedeni komentar uznemirio. Odvjetnik potvrđuje da je uvredljivi komentar napisan s mobitela njegove stranke, ali:

Je li to moga neko napisat neko od njegove dice? Mobitel stoji na stolu itd. Uopće nisu provjeravali tko je to napravio. To vam govori kako rade, a ti se brani.

Na kraju, gledajući u "širem kontekstu" uvredljivog komentara, valja se sjetiti slučaja Desinec, odmorišta na auto - cesti A1 gdje je policija 21. svibnja 2022. pucala u navijače Hajduka kad su se vraćali prema Splitu. Novinari su uzalud mjesecima opsjedali ministra Božinovića da prezentira javnosti službeni izvještaj s nemilog događaja, koliko je metaka ispaljeno u masu i zašto.