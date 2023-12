RUKOMETAŠICE DUGOPOLJA SVLADALE ŽARK SPLIT: Tijesna pobjeda, ali ipak pobjeda!

Ženski rukometni klub Dugopolje sinoć je pobjedom u Trilju nad prvoligaškom ekipom ŽARK Splita osigurao finale Kupa Dalmacije.

Iako su rukometašice Dugopolja ušle pomalo preplašeno u susret, kao da im je u glavi bio prošlogodišnji poraz, nakon 1:4, rade seriju 5:0 i preuzimaju vodstvo. Do kraja susreta konstantno su bile u prednosti od 1 do 4 gola, ali nisu uspijevale prelomiti susret - ipak je s druge strane bila prvoligaška ekipa koja je kažnjavala promašene zicere i penale. Neizvjesnost tko će odnijeti pobjedu je trajala do zadnje sekunde.

Bez obzira kako završilo, Dugopolje je ovom pobjedom izborilo plasman među 16 ekipa u Kupu Hrvatske

Djevojke Dugopolja su 'ginule' na terenu, odigrale su pokretljivo i čvrsto. Vratarka Ela Čović obranila je sve što je trebalo. U napadu je Dugopolje dobilo krila koja su počela zabijati, Nina Mustapić i Paula Kolić; reprezentativke Gabriela Milić i Tara Čović dale su svoj standardni doprinos, a Iva Glavan je rasturala u obrani. Tina Ravlić je ušla kad je ostalima malo zadrhtala ruka i zabila penal za sigurnost, ali ipak titula igračice utakmice otišla je u ruke Gabrieli Rogošić koja je zabila 11 golova.

Na rasporedu je utakmica finala kupa regije Jug (Dalmacija) gdje igračice Dugopolja čeka još jedan prvoligaš Dalmatinka iz Ploča. Utakmica je to za trofej.

Bez obzira kako završilo, Dugopolje je ovom pobjedom izborilo plasman među 16 ekipa u Kupu Hrvatske i na proljeće ih čeka susret 1/8 finala i prezimit će u Kupu.

Ovu ekipu Dugopolja za Trilj vežu posebne uspomene, uglavnom lijepe i simbolične. Prije 5 godina 2018. krenule su s natjecanjem, i u prvom kolu ŽL u Sinju doživjele su debakl, - 30 i nešto, ali godinu dana poslije u Trilju upisuju pobjedu nad tom istom ekipom, s jedan razlike. Pobjeda nije toliko bila važna rezultatski koliko psihološki.

Dugopolje 2022. gubi od ŽARK Split velikom razlikom. Sinoć su rukometašice Dugopolja pokazale da su svladale gradivo i pobijedile istog protivnika s jedan razlike.