Rozga i Nina zapjevale zajedno, internet poludio

Video koji je Jelena Rozga objavila na Instagramu, u kojem pjeva zajedno s Ninom Badrić, u kratkom je vremenu izazvao veliku pažnju i brojne reakcije na društvenim mrežama.

Objava je brzo prikupila više od 10 tisuća lajkova, a u komentarima su se nizale poruke oduševljenja. Mnogi su istaknuli kako ih je iznenadio ovaj zajednički trenutak, ali i da ih je upravo njegova spontanost posebno razveselila.

„Najljepše se stvari događaju spontano. Moja divna Nina Badrić“, poručila je Rozga uz video.

Pojedini pratitelji već su izrazili želju za konkretnijom suradnjom, pa je tako jedna korisnica napisala: „Duet za koji nismo znali da ga trebamo, ajde snimite nešto skupa.“

