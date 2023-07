Ronilačka atrakcija u centru grada Raba

Više od dvije stotine građana i posjetitelja grada Raba imalo je priliku uživati u ljepotama i čarima ronjenja u centru grada Raba u sklopu projekta Pogled u plavo.

Na Trgu Sv. Kristofora tijekom vikenda bio je montiran 10 metarski montažni bazen Pogleda u plavo, a svi posjetitelji grada Raba imali su jedinstvenu priliku okušati se u ronjenju u potpuno kontroliranim i sigurnim uvjetima, s punom ronilačkom opremom uz stručno vodstvo instruktora ronjenja.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS

Besplatna probna ronjenja u sklopu projekta Pogled u plavo održavala su se u organizaciji Grada Raba, Turističke zajednice grada Raba i Agencije Plava promocija u cilju promocije ljepota hrvatskog podmorja i općenito ronjenja kao aktivnosti.

"Projekt Pogled u plavo dokazuje da nema ljepšeg pogleda od pogleda u plavo. Već nekoliko godina izuzetno dobro surađujemo, a ovaj projekt je odlično prihvaćen kako od našeg domaćeg, lokalnog stanovništva, a posebno djece tako i od turista koji su jako zadovoljni što imaju priliku okušati se u ronjenju. Mi se nalazimo uz more i volimo ronjenje, a ako ćemo se time baviti djeca trebaju biti educirana od malih nogu, te je ovo sjajna promocija ljepota hrvatskog podmorja. Iduće godine imamo 135 godina turizma, a projekt Pogled u plavo svim našim turistima daje uvod u naše podmorje otoka Raba koje je zaista fascinantno", istaknuo je Nikola Grgurić, gradonačelnik grada Raba.

Nakon osnovne poduke o ronjenju i ronilačkog opremi, zaronom u bazen projekta Pogled u plavo posjetitelji su ujedno uživali u razgledanju ljepota podmorja kroz podvodnu izložbu fotografija poznatog hrvatskog podvodnog fotografa, Marjana Radovića koja se nalazi na unutarnjim stranicama bazena i pridonosi stvarnom doživljaju dubine.

"Život na otoku je jedinstven i poseban, a veza Rabljana i mora je neraskidiva. Naša baština je vezana uz more, pomorstvo i brodograditeljstvo. Izuzetno veliko blago koje crpimo iz mora moramo čuvati i očuvati jer i turizam koristi more. Rab ima sjajne ronilačke centre, zatim manifestacije koje se vežu uz more kako bi pojačali značaj mora za naše Rabljane i posjetitelje", rekla je Ivana Matušan, direktorica Turističke zajednice grada Raba.

"Cilj projekta Pogled u plavo je promocija Hrvatske kao ronilačke i turističke destinacije, promocija ljepota hrvatskog podmorja i općenito ronjenja kao aktivnosti, a projekt je kroz 87 nastupa do sada mnogima približio ronjenje te je sjajna prilika za početnike da se okušaju u ronjenju u kontroliranim i sigurnim uvjetima", rekla je Andreja Vedrina, direktorica Agencije Plava promocija.

Podršku projektu pružili su Ronilački klub hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) Nemo-Adriatic i Klub podvodnih aktivnosti Amfora Rab koji su promovirali rad, usluge i aktivnosti kluba.

"Rab ima prekrasne ronilačke lokacije, dok nam je ronilački turizam u velikom porastu i upravo iz tog razloga Pogled u plavo je sjajan projekt gdje svi zainteresirani posjetitelji imaju priliku zaroniti u kontroliranim i sigurnim uvjetima bazena i upoznati se s ronjenjem i ronilačkom opremom", istaknuo je Dragan Perkić, predsjednik KPA Amfora, Rab.

Projekt Pogled u plavo održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske dok su medijski pokrovitelji projekta Morski.hr, SCUBAlife magazin i Gorgonija.com uz veliku podršku HONDA MARINE (Fred Bobek d.o.o.).

Za ugodno ronjenje uz glazbenu podršku pobrinulo se Hrvatsko društvo skladatelja i stručna služba ZAMP koji su se sa zadovoljstvom pridružili projektu.