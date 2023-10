RODITELJI U ŠOKU Kraj omiljenog splitskog parkića dočekao ih - gol muškarac! Intervenirala policija

Majke koje su jutros s djecom stigle u parkić ostale su šokirane kada su na zidiću parkića ugledale - golog muškarca. Brže-bolje su pokupile djecu i napustile lokaciju, a riječ je o parkiću u Petravićevoj ulici na Brdima.

"Danas sam krenula s malom u parkić i prilazi mi jedna starija žena s ditetom i kaže da ako idem u parkić, da je bolje da odem. A stojim već dva metra od parkića. Pitam je zašto, kaže da je susida zvala da je gol muškarac na zidu parkića i gleda unutra. Pitam - jeste zvali policiju. Kaže da nije", kaže nam Splićanka.

"Pogledao me je i počeo se oblačiti"

Unatoč upozorenju, produžila je dalje i ugledala muškarca o kojem joj je žena govorila.

"Zovem policiju odma i kažem sve, došli su doslovno za dvije minute. On je mene u odlasku pogleda i vidio je da sam na mobitelu te se počeo oblačit. Policajka me još jednom ispitala sve u detalje, dok je policajac otišao do dotičnoga i s njim komunicirao. Nadam se da će ubuduće onaj tko prvi vidi takvo nešto zvati policiju, a ne čekat da naiđe 'hrabriji' i to učini", ispričala nam je žena.

Iz policije su nam potvrdili da su imali dojavu.

Podnesen optužni prijedlog

"Jutros nešto poslije 9 sati zaprimljena je dojava da je u Splitu u parku muškarac narušavao javni red i mir na način da je stajao gol odnosno dijelom bez odjeće.

Policijski službenici su postupajući po dojavi zatekli 56-godišnjeg muškarca za kojeg su utvrdili počinjenje prekršaja iz čl. 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te se protiv njega podnosi Optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu", kažu nam iz PU splitsko-dalmatinske.