RJEŠENJE ZA VLAGU I PLIJESAN U DOMU: “Otkad smo ugradili Lunos ventilacijski sustav, riješili smo sve probleme s vlagom i plijesni u našem domu"

U Hrvatskoj ima mnogo stambenih i poslovnih prostora koji se susreću s problemom prekomjerne vlage i plijesni te mnogi traže optimalno rješenje. Prekomjerna vlaga i plijesan su tvrdoglavi problemi; jedna se vrsta vlage javlja uglavnom zimi, a druga tijekom cijele godine. Također štete zdravlju i ako smo joj dulje izloženi, može ga ozbiljno ugroziti. Sanacija vlage i plijesni, koja je nastala uslijed vlage na zidovima u stambenim prostorima, mora se poduzeti promišljeno i profesionalno da bi se riješila dugoročno.

Bilo da se problemi javljaju u novogradnjama ili adaptacijama starijih zgrada, u svim slučajevima Lunos ventilacijski sustavi će se pokazati kao prikladno rješenje. Decentralizirani sustav ventilacije osigurava dovod svježeg zraka u vaš dom dok se svi prozori i vrata mogu zatvoriti i time uštediti energiju koja bi se gubila izlaskom topline. Sustav radi na način da ventilatori odvode ispušni zrak prema van preko ventilacijskih okna, a svježi zrak ulazi u prostorije kroz zidne ulazne jedinice. Time ćete postići optimalnu razinu vlage u prostorijama, spriječiti stvaranje zidne plijesni, kondenzacije i neugodnih mirisa te poboljšati kvalitetu života sebi i svojoj obitelji.

Ugradnja Lunos ventilacijskog sustava

Svoja iskustva s ugradnjom Lunos ventilacijskog sustava podijelio je Fran Iveta iz Ponikvi, pored Ivanca. Fran se s obitelji uselio u kuću starije gradnje, a problemi s plijesni počeli su nakon što su na kući ugradili novu PVC stolariju.

"Imali smo velikih problema s vlagom i plijesni. Pokušali smo svašta, od češćeg prozračivanja kuće, pa s jeftinijim "jednokratnim" odvlaživačima do skupljih odvlaživača. Skuplji odvlaživač je u tri do četiri sata znao pokupiti dvije do tri litre vode, što znači da smo znali imati do 10 litara vode dnevno. Vlaga je iznosila od 70 do 82%. Bilo je nepodnošljivo, zidovi su bili crni od plijesni. Jedan ormar smo bacili jer se plijesan sa zidova proširila na ormar i u odjeću. I kutna garnitura nam je poplijesnivila. Plijesni je bilo na svim vanjskim zidovima", opisuje Fran pojašnjavajući da su problemi nastali nakon adaptacije kuće prije pet godina, čime se kuća hermetički zatvorila te nije bilo protoka zraka. Probleme su riješili pomoću Lunos ventilacijskog sustava.

Koje ventilacijske jedinice ugraditi; pasivne, rekuperacijske?

"Ventilacijski sustav ugradili smo u skoro sve prostorije doma, osim u hodniku. U spavaću i dječju sobu ugrađena je po jedna pasivna ulazna jedinica. U dnevnom boravku i kuhinji, koje čine jedan zajednički veći prostor, ugrađene su po jedna rekuperatorska jedinica s akumulatorom topline u svaki dio prostorije (što znači ukupno dvije jedinice), a u kupaonicu je ugrađena izlazna jedinica Silvento. Na taj smo način smo dobili non-stop strujanje zraka tijekom cijelog dana i noći, s minimalnim gubitkom energije", kaže Fran Iveta te opisuje kako je stupio u kontakt s Lunosom i na koji je način njihova ekipa obavila cijeli posao.

"Kad sam se odlučio za rješenje u smjeru ventilacije, ispunio sam obrazac na Lunosovoj web stranici. Obrazac je intuitivan i vodi vas kroz početak procesa. Poslao sam svoje podatke, kratki opis problema i tlocrt kuće. Ubrzo sam primio e-mail s odgovorom iz Lunosa te s tlocrtom kuće na koji su ucrtali pozicije na kojima bi trebalo ugraditi ventilacijske jedinice određenog tipa. Tako su mi predložili optimalno rješenje koje bi trebalo riješiti moj problem bez nepotrebnog nuđenja skupljih proizvoda. Uz tlocrt i plan, dobio sam i okvirnu ponudu. Namjeravao sam platiti preko Leanpaya (plaćanja na rate), no ponuda je premašivala moj limit, te sam im tako i napisao, očekujući da će mi se zahvaliti i da ću morati pričekati bolja vremena. Na moje iznenađenje, iz Lunosa su mi poslali revidiranu ponudu s popustom, ali bez smanjenja kvalitete usluge. I montaža je bila uključena u cijenu i čak je nova ponuda bila malo ispod mog budžeta", opisuje Fran dodajući da je odmah prihvatio ponudu te ih je potom posjetio stručnjak iz Lunosa koji je obišao kuću kako bi provjerio mjesta na kojima treba postaviti ventilacijske jedinice i udaljenost struje do tih mjesta.

"Kad smo vidjeli da je sve u redu i da možemo postaviti jedinice po planu, potpisao sam ponudu i uslugu platio preko Leanpaya, no sredstva su skinuta tek nakon isporuke tj. montaže. U roku od mjesec dana od prvog kontakta s Lunosom sve je bilo gotovo, ventilacija postavljena i od tada radi svakodnevno 0 - 24 sata", ističe Fran te opisuje i kako je protekla sama montaža u kući.

“Urednije majstore nisam vidio. Vani je bilo blato i kiša, ali niti jedan otisak stopala nije ostao na podu. Izbušili su rupu promjera 16 cm iznad kreveta u spavaćoj sobi. Krevet nije bio pokriven, a zrna prašine nije bilo u krevetu. Utor u zidu, kroz koji ide struja za jednu od jedinica, povukli su u blizini trosjeda, ali na njemu nije ostalo nikakve prljavštine. Nakon montaže, pomogli su mi spojiti rekuperatore na mobilnu aplikaciju i objasnili mi kako ih koristiti. Nakon što su otišli, kuća je bila čista kao i prije, ništa nije trebalo čistiti za njima.

Neki kažu da su već nakon tjedan dana vidjeli prve rezultate rada Lunos ventilacijskog sustava. Ja sam prve rezultate vidio već iduće jutro. Bilo je dosta hladno, kraj siječnja, kad su sustavi montirani i pušteni u rad. U zimskim mjesecima prije nas je svako jutro dočekala rosa na prozorima, visine i do 15 cm. Prvo jutro smo se sa strahom probudili da vidimo ima li razlike. I rose nije bilo. Kasnije smo primijetili da više nema rose niti na ogledalima u kupaonici nakon tuširanja, što je inače bila redovita pojava. Osim toga, upalili smo odvlaživač, za svaki slučaj, i radio je tri dana bez pražnjenja. Osim toga, i subjektivno 'osjetimo' razliku jer nam je zrak u kući svježiji i lakši za disanje, a i drugi, koji nam dođu u kuću, to primijete. Očistili smo plijesan i nakon dva mjeseca više se nije vratila".

Za besplatan izvid u Vašem domu ispunite kontakt obrazac na www.lunos-hrvatska.com ili nazovite na 01 4816 581.