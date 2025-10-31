Rijetko topao početak studenog pred nama, ali sunce neće zadugo: Evo kada se očekuju jugo, kiša pa bura

razliku od zadnjih nekoliko dana, jučerašnji dan donio je više temperature zraka u unutrašnjosti zemlje nego Jadrana. Primjerice, Slavonski Brod je u četvrtak zabilježio najvišu dnevnu temperaturu zraka od čak 25 stupnjeva Celzijusovih.

Dnevna toplina pratit će nas i posljednjeg dana listopada, ali i početkom studenog. Jugo će puhati još danas prijepodne pa će postupno prestati, no već sredinom nedjelje ponovno će jačati.

Ipak, blagdanski vikend proteći će u znaku suhog i toplog vremena za dio godine kada će temperature u mnogim predjelima danju prelaziti 20 stupnjeva.

Danas će biti djelomično sunčano. Oblačnije još rano ujutro, a danju će biti pretežno sunčano. Jugo će puhati u prvom dijelu dana kada može imati pojačane udare, ali će oslabiti i prestati u drugom dijelu dana. Minimalne jutarnje temperature zraka od 10°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 19°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

U subotu, na blagdan Svih svetih, bit će vedri. Vjetar će biti slab ili će biti tiho. Jutarnje temperature zraka bit će u manjem padu, a najviše dnevne od 18 do čak 23°C.

Nedjelja donosi nastavak pretežno sunčanog vremena. Ipak, navečer se očekuje postupno naoblačenje, osobito na moru može biti malo kiše. Zapuhat će jugo koje će jačati navečer. Najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

Nova kiše očekuje nas u ponedjeljak, ali će uz jugo zadržati toplo. U drugom dijelu dana zapuhat će bura uz postupan manji pad temperature zraka.