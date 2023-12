Reić o Hajdukovom naslovu jesenskog prvaka: "Livaja je središnja ličnost.  Pukštas igra izvanredno, Šarlija i Uremović djeluju neprobojni"

U Studiju 4 gostovali su sportski komentatori Zdravko Reić i Mario Zorko. Osvrnuli su se na novo potraživanje Dinama od Zdravka Mamića, jesensku titulu Hajduka, ždrijeb skupina za Europsko nogometno prvenstvo kao i mogući povratak Marka Livaje među Vatrene.

Na početku se komentirala vijest da je Dinamo ipak odlučio od Zdravka Mamića tražiti 21 milijun eura, a vezano uz izvlačenje novca iz kluba, javlja HRT.

Kurs broda, očito, u potpunosti je okrenuo predsjednik Mirko Barišić.

- I Vlatka Peras koja je potpisala taj nalog. Međutim, mislim da se tu više radi o ceremonijalnom potezu Dinama, da se i na taj način pokaže potpuni odmak sadašnjeg vodstva od Zdravka Mamića. Ako i dođe do presude za tih 20-ak i nešto milijuna eura koliko Dinamo potražuje, onda i ako u bude u tom drugom postupku, ako budu svi okrivljevnici osuđeni, i Zdravko i Zoran Mamić, onda je svakako bolje da taj novac, ako ga uopće bude i ako se bude moguće naplatiti da dođe Dinamu nego da ode u državni proračun kao što je otišlo u prvom procesu. To je na dugom štapu kad će Dinamo vidjeti i ako će bilo što vidjeti od toga, ističe Mario Zorko.

Zdravko Reić komentirao je jesensku titulu Hajduka.

- Svakako da je Marko Livaja središnja ličnost, razigrao se, kliknuo je s novim trenerom, odnosno starim svojim poznanikom, radio je s njim u prošlom mandatu. Najveća je zasluga rad Mislava Karoglana. Dva mandata, 19 utakmica bez poraza u prvenstvu i Kupu. Ima 15 pobjeda i četiri neriješena, to je dokaz da on dobro radi. Ivan Leko je postavio dobru obranu, sada je to još poboljšao Karoglan. Gol razlika je 13:1, jedini gol koji su primili je autogol Filipa Uremovića. Vidjet ćemo kako će dalje to ići, sada su dvije utakmice koje su vrlo zanimljive dvije utakmice, Lokomotiva i Dinamo, poslije toga će mnogo toga raščistiti, znat će se li Hajduk definitivno odmaknuo svoji goniteljima ili nije. Mislim da je Hajduk u velikoj formi. Osim Livaje, razigrali su se i drugi. Pukštas igra izvanredno, Šarlija i Uremović djeluju neprobojni. Držim da bi vratar Lučić trebao biti kandidat za reprezentaciju.

Dodaje da je sigurno materijal za reprezentaciju Mihael Žaper, a da bi i volio da se Marko Livaja vrati u reprezentaciju.

Martin Baturina je sigurno klasa za reprezentaciju te je jedan od nositelja Dinama.

- On je još daleko od svojih najboljih partija koje može pružiti za Dinamo. Obitelj se mora oduprijeti jer na primjeru Oršića vidjelo se kako lako igrač potone, kada se napravi neadekvatan transfer kao njegov transfer u Englesku. To vidimo i na primjerima Belje i Frigana, koji su sve dalje od reprezentacije, ističe Zorko koji je komentirao i mogući povratak Marka Livaje.

- Ne ovisi sada više samo o Marku Livaji. Da li se on želi vratiti u reprezentaciju. Pitanje je i da li i reprezentacija i izbornik na prvom mjestu, da li žele to ponovno. Mislim da je izbornik bio Zlatko Dalić bio prilično jasan u svojim izjavama, upravo kada je govorio o Marcu Pašaliću. On je rekao - želim igrače koji svim srcem žele i ginu za to da dođu i da budu u reprezentaciji. Marko Livaja je napravio to što je napravio. Sam je jedanput napustio pripreme, drugi puta, večer prije okupljanja sam prvo obavijestio javnost.

Je li Hrvatska, kako navodi izbornik Dalić, izvukla najtežu skupinu na Euru?

- Sigurno je to najteža skupina. To je jedina skupina na Euru gdje su tri ekipe iz Top 10 Fifa-inog renkinga, ističe Mario Zorko.

Zdravko Reić kaže da je Hrvatska imala osnovni cilj plasirati se na završni turnir.

- Slažem se da Hrvatska mora imati bolji rejting i reputaciju. Mislim da nije tako loše da igramo protiv najjačih, da se možemo dokazati. Mi nismo autsajderi, mi smo opasni, mi smo crna ovca skupine. Ne bih volio da nam se dogodi 2002. kada smo otišli s velikim nadama...

