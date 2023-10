Reić: "Livaja nije goropadan kao prije, nekad djeluje nemoćno"

Problemi za Dinamo nisu prestali nakon splitskog poraza od Hajduka. Ozljede su pokosile Jakirovićev roster, nakon Petkovića i Ristovskog, viroza je ugrozila Ljubičićev nastup, a od ranije su ozlijeđeni Drmić i Špikić. Hajduk oko Europe nema brige, fokusiran je na domaće izazove.

Mario Zorko i Zdravko Reić za HTV su prokomentirali su u Studiju 4 aktualna zbivanja u dva najveća hrvatska kluba.

- Ozljede su sastavni dio momčadi, Stojković i Kačavenda nisu ni debitirali, no na to se mora računati kad se slaže momčad, sad na naplatu dolazi to kako se radilo u prijelaznom roku, na koji način je devastirana momčad i Dinamo je sad u problemima. To je više od pola momčadi, kad im još pribrojimo one koji su otišli, to je potpuno nova momčad. No tu nema popusta, pogotovo jer je Ballkani 15 puta jeftinija momčad od Dinama. Milijuni ne igraju, ali bit će to prava prilika za "spektakularna pojačanja", Japance, Francuze, Ukrajince, podbada Zorko.

Na Poljudu nakon pobjede u derbiju idila.

- Jadranski derbi uvijek nosi velike tenzije, Rijeka je u zadnjih 19 sezona, otkad je Hajduk zadnji put bio prvak, učinila puno više. Jednom su bili prvaci, osvojili pet kupova, Hajduk četiri... Riječani bi željeli preuzeti epitet "majstori s mora", ali ne mogu stati u istu rečenicu ni po trofejima, značaju, igračima, da ne govorim o publici, Rijeka ima 12 tisuća, a Hajduk 100 i nešto tisuća članova. No na Rujevici će biti neizvjesno, smatra Reić i dodaje:

- Do kraja je 10 utakmica Hajduka, četiri kod kuće, no i četiri derbija, ovaj s Rijekom, dva susreta s Osijekom, a Zekić je odličan trener i poboljšat će Osijek, pa u zadnjem kolu dolazi na Maksimir. Bilo bi lijepo da ostane na vodećoj poziciji, kako bi u zimskom prijelaznom roku Nikoličius, koji je doveo 25 i više igrača, napokon doveo dva ili tri igrača koji će stvarno pomoći Livaji.

Dinamo i Jakirovića iskritizirao je Zorko:

- Jakirović je sve svoje snove ostvario. Onog trenutka kad je u dva sata okrenuo leđa Rijeci, kad je odmah potrčao na poziv Dinama. Imam osjećaj da nije svjestan da je trener Dinama. Trener Dinama mora se naučiti da je svaka utakmica kvalifikacijska i bitna, pogotovo protiv Hajduka. Dinamo je u ovom periodu prošle godine igrao Ligu prvaka, Čačić je itekako bio na udaru kritika zbog svakog poteza, a Dinamo je sad u trećem razredu europskog nogometa. No doveo je sad trenera kojem je Konferencijska liga uspjeh karijere. Nakon poraza na Poljudu nije mi se svidjela njegova reakcija u stilu "u osam utakmica izgubio sam dvije", no to su bile dvije najbitnije.

Nadovezao se Reić...

- Kamo sreće da Hajduk ima šansu odigrati Konferencijsku ligu. To natjecanje Dinamu znatno otežava nacionalno prvenstvo, igrati svaka tri - četiri dana nije lako, kaže.

Prokomentirao je i Marka Livaju.

- Livaja nije ni izbliza goropadan igrač kakav je bio u prethodne dvije i pol sezone, postao je nervozan, ponekad djeluje nemoćno, pitanje je kako trenira, koliko je fokusiran. Treba naglasiti i da ga protivnički igrači, gaze, tuku i udaraju. Naše najvažnije igrače, poput Petkovića i Livaje, treba bolje zaštititi. A Zlatku Daliću, koji fantstično vodi Vatrene, treba prepustiti da odluči hoće li ga pozvati za Osijek.