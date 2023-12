Recept za tortice od maslaca bez kojih više nećete moći zamisliti blagdane

Butter tart ili tortica od maslaca je tradicionalna kanadska slastica koja se priprema za blagdane, ali i različite proslave i zabave.

Riječ je o kolačićima od tijesta bogatog maslacem u obliku košarica koji su napunjeni ukusnom i mekanom kremom. Vjeruje se da je recept osmišljen još u 17. stoljeću u Kanadi, a prvi put je službeno spomenut u kuharici "The Women's Auxiliary of the Royal Victoria Hospital" iz 1900. godine, punkufer.dnevnik.hr.

Uz malo truda i volje možete ga pripremiti i u vlastitoj kuhinji.

Sastojci za tijesto:

375 g brašna

250 ml hladne vode

230 g maslaca

1 veliko jaje

1 čajna žličica alkoholnog octa

½ čajne žličice praška za pecivo

½ čajne žličice soli

Sastojci za nadjev:

165 g smeđeg šećera

75 g maslaca

1 jaje

1 žlica vrhnja za šlag

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

Priprema tortica od maslaca:

Za tijesto: u velikoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Umasirajte komadiće maslaca dok ne dobijete teksturu nalik na mokar pijesak. Izmućkajte jaje s octom i hladnom vodom pa umiješajte u smjesu. Prebacite smjesu na lagano pobrašnjenu podlogu i oblikujte tijesto. Podijelite ga na dva dijela – jedan dio stavite u zamrzivač za kasniju upotrebu, a drugi u hladnjak na otprilike sat vremena da se stisne. Izvadite tijesto iz hladnjaka i razvucite ga na debljinu oko tri milimetra. Čašom odrežite krugove tijesta. Stavite krugove u kalup za muffine koji ste prethodno namastili. Tako pripremljene košarice stavite u hladnjak. Pripremite nadjev: U malom lončiću zagrijte maslac i smeđi šećer. Uklonite s vatre i dodajte vrhnje za šlag i ekstrakt vanilije. Pomiješajte i pustite da se ohladi oko pet minuta prije nego što u smjesu dodate izmućeno jaje. Ulijte smjesu u kalup do pola. Stavite peći kolačiće u prethodno zagrijanoj pećnici na 190 Celzijevih stupnjeva oko 13 do 15 minuta dok rubovi ne postanu hrskavu i dobiju zlatno-smeđu boju. Ohladite prije posluživanja. Dobar tek!