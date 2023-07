Rebić dolazi na predstavljanje u Tursku, vrijednost transfera je 2 milijuna eura

Ante Rebić danas će sletjeti u Istanbul kako bi bio predstavljen kao novi igrač Bešiktaša, napisao je Fabrizio Romano na Twitteru.

Vrijednost transfera, uključujući bonuse, iznosi dva milijuna eura.

Rebić je potpisao dvogodišnji ugovor do lipnja 2025. godine.

Ante Rebić will land in Istanbul later today in order to be unveiled as new Besiktas player. ⚪️⚫️🦅

Permanent transfer completed from AC Milan. pic.twitter.com/NOYQcXFXWn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023