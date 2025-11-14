Razrovala je grobnicu Miljenka Smoje, oštetila stotine automobila: Ciklona Dorothy prije 21 godinu poharala je Dalmaciju

Prije dvadeset i jednu godinu dogodila se olujna ciklona koja je napravila ogromnu materijalnu štetu u Dalmaciji. Neobično brzo i intenzivno jačanje ciklone, odnosno polja niskog tlaka nad Italijom, stručnim rječnikom naziva se "meteorološkom bombom". Ciklona je svom silinom vjetrova i oborina 14. studenog 2004. udarila u Dalmaciju. Iako tada nisu zabilježene rekordne vrijednosti brzine vjetra, ono što je "krasilo" ovu olujnu ciklonu je duljina trajanja olujne i orkanske brzine vjetra u naseljenim područjima. Bio je to po snazi, slikovito rečeno, jedan mali mediteranski uragan! Ciklona je načinila golemu materijalnu štetu od Istre do Dubrovnika, a najviše je bilo pogođeno obalno područje srednje Dalmacije. Crometeo tim je ovu ciklonu nazvao Dorothy.

Pogledajte kako se nevrijeme manifestiralo na istoku Splita! U Žrnovnici su uništeni skoro svi čempresi na groblju, a neki su grobovi doslovno izletjeli iz zemlje. Bura i korijenje palog čempresa oštetili su i grobno mjesto legendarnog Miljenka Smoje. Stabla su padala po cestama, oštećeni su krovovi kuća, brojni automobili...

Bila je to uobičajena jesenska večer, 13.11.2004. godine. Ništa u početku nije upućivalo na scenarij koji se ima zbiti.

Ciklona je donijela kišu, južinu i relativno visoke temperature zraka za sredinu studenoga. Prognoze su bile pune upozorenja na nevrijeme koje je imalo nastupiti dan poslije, no malo je tko slutio meteorološka zbivanja koja su se dogodila 14.11.2004.

Dan je to koji će dugo ostati upamćen u meteorološkoj prošlosti Jadrana, osobito Dalmacije. Sve je počelo u ranu zoru nakon što je obilna kiša već satima natapala obalu i otoke. Sa zorom je zapuhala olujna, zatim i orkanska bura. Za razliku od uobičajene situacije, bura je sve više jačala, no i kiša je bila sve jača. Bura je otpuhala toplinu, a stiglo je osjetno zahlađenje koje je u kratko vrijeme spustilo temperaturu zraka za desetak stupnjeva Celzijevih.



Tako je u Splitu u 7 sati izmjereno samo 4°C uz orkansku buru, kišu, grmljavinu i tuču! Snijeg se spustio sam na samo 300 metara nad morem i zabijelio sve dalmatinske planine, a bilo ga je i u nižim dijelovima Zagore. Tijekom jutra veliko nevrijeme proširilo se na cijeli Jadran, ali i regiju.

Meteorološka bomba

Što se zapravo događalo toga dana u atmosferi? Tijekom 13.11. ciklona se nalazila nad sjevernom Afrikom i postupno se produbljivala dižući se prema Sardiniji. Naglo jačanje ciklone dogodilo se kad se vrtlog hladnog zraka spojio s dolinom sa sjevera Europe. Rezultat toga bio je produbljivanje ciklone u sardinijskom kanalu, pa je tlak zraka u središtu ciklone pao za 20 hektopaskala u samo 24 sata!

Takva pojava zove se meteorološka bomba. Ciklona se u prvom dijelu 14.11. premjestila nad južnu Italiju i južni Jadran uz daljnje produbljivanje. U isto vrijeme jačao je ogranak snažne anticiklone sa zapada Europe. Naši su se krajevi našli u ‘sendviču’ između bujajuće ciklone na jugu i nadiruće anticiklona sa (sjevero)zapada.

U jednom trenutku razlika u tlaku zraka na sjevernom i južnom Jadranu iznosila je velikih 25 hektopaskala pa je gradijent tlaka zraka bio iznimno izražen. Rezultat toga bila je bura koja se događa jednom u desetljeću, pa i rjeđe.

Iako s ovom ciklonom mahom nisu zabilježene rekordne brzine vjetra, ova će bura ostati upamćena jer je dugo imala olujni, ponegdje i orkanski prosjek, a bila je praćena vrlo obilnim oborinama. Sve je to utjecalo da je ova bura nanijela mnogo više štete od sličnih bura u prošlosti.

Razorni učinci ove bure mogli bi se usporediti sa vjetrovima koju pušu u urganu opasne druge kategorije, a u nekim dijelovima obale i u uraganu iznimno opasne treće kategorije! U drugom dijelu dana bura je bila u laganom slabljenju, a i oborine su prestajala s postupnim popunjavanjem ciklone i njenim premještanjem dalje na jugoistok.