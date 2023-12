RAT NA POMOLU? Matijević i Ninčević se međusobno 'časte': "Sram ga bilo što je to napravio, što se licemjerno pravdao i tajio"

Splitski gradski vijećnik SDP-a Davor Matijević u novoj je Facebook objavi optužio gradonačelnika Solina Dalibora Ninčevića da je uhljebio vlastitu suprugu, odnosno, da joj je pod bor 'poklonio' imenovanje u nadzorni odbor Vodovoda.

Ninčević se vrlo brzo refeirao na njegove optužbe i kazao kako je "Solin postao pozitivan pimjer razvoja i dominatniji na raznim poljima djelovanja u odnosu na Grad Split pa se u posljednje vrijeme pojedini političari iz Splita bave Solinom, umjesto da se bave svojim gradom i traže načine kako sugrađanima osigurati kvalitetnije sadržaje i život".

Predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević uzvratio je solinskom gradonačelniku.

"Javni novac i javne ovlasti su javni interes.

Nitko nikome nema pravo zavirivati u sobu ili krevet niti bih to napravio i kako čujem 5 godina to nitko nije javno ni napravio, no kad se radi o javnom novcu, onda je u pitanju javni interes i onaj tko kao izabrani predstavnik građana svog supružnika, vjenčanog ili nevjenčanog, za 250 eura mjesečno predlaže za imenovanje je trebao misliti o tome.

Sram ga bilo što je to napravio, što se licemjerno išao pravdati, a onda još i tajiti. Nepošteno prema građanima, a i prema osobi s kojom je.

Hdz ovac bi trebao povući prijedlog, pokriti se ušima i čekati da buka prođe, ali ne on nam se svima ide izdavati kao borac za pravdu. Žao mi dođe Plenkovića", napisao je Matijević.