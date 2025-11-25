Rasprodani "Petar Pan" dobiva nove prosinačke termine u Hrvatskom domu Split

Zbog iznimnog interesa publike i rasprodanih izvedbi, Koncertni laboratorij Hrvatskog doma Split otvara nove termine u prosincu za bajkovitu glazbeno-plesnu predstavu "Petar Pan". Riječ je o glazbeno-scenskom djelu nastalom prema razigranoj glazbi Bruna Bjelinskog, u koreografiji hvaljenog baletnog umjetnika Remusa Dimachea, koje u predblagdanskom razdoblju donosi bajku za pamćenje – i to "od djece djeci".

Premijera održana 17. studenog, slijede novi datumi

Predstava je premijerno izvedena 17. studenog 2025. u 18 sati, a zbog velikog zanimanja nastavlja se igrati u više termina tijekom studenog i prosinca. U slobodnoj prodaji na rasporedu su:

26. 11. 2025. u 17:30

6. 12. 2025. u 10:00

6. 12. 2025. u 11:30

12. 12. 2025. u 17:15

Uz te izvedbe, program uključuje i termine u organiziranoj prodaji za skupine vrtićke i školske djece.

Raspored izvedbi u studenom: slobodna i organizirana prodaja

Izvedbe koje su već na programu u studenom održavaju se u sljedećim terminima:

19. studenog u 09:45 – organizirana prodaja za škole i vrtiće

– organizirana prodaja za škole i vrtiće 21. studenog u 17:30 – slobodna prodaja

– slobodna prodaja 24. studenog u 09:45 – organizirana prodaja za škole i vrtiće

– organizirana prodaja za škole i vrtiće 24. studenog u 11:00 – organizirana prodaja za škole i vrtiće

– organizirana prodaja za škole i vrtiće 25. studenog u 09:45 – organizirana prodaja za škole i vrtiće

– organizirana prodaja za škole i vrtiće 25. studenog u 11:00 – organizirana prodaja za škole i vrtiće

– organizirana prodaja za škole i vrtiće 26. studenog u 17:30 – slobodna prodaja

Organizatori ističu da je uz premijeru planirano još više izvedbi, uključujući dvije u slobodnoj prodaji i pet u organiziranoj prodaji za vrtiće i škole, a dodatni prosinački termini uvedeni su upravo zbog rasprodanih dosadašnjih nastupa.

Bajkovita priča o hrabrosti, odrastanju i prijateljstvu

"Petar Pan" u atraktivnom glazbeno-plesnom ruhu donosi plesnu priču o radoznalosti, hrabrosti, odrastanju i moći pravog prijateljstva. Inspiriran je romanom J. M. Barrieja i mnogobrojnim adaptacijama koje slave djetinju hrabrost i odanost Petra Pana, djevojčice Wendy i njezine braće te vile Zvončice u borbi protiv zlog Kapetana Kuke.

Koreograf Remus Dimache i njegov plesni studio stvaraju magičnu priču kakvu vječni dječak zaslužuje, a poznate rečenice dječaka koji ne želi odrasti, "Ja sam mladost! Ja sam radost!", u predstavi utjelovljuje glazba Bruna Bjelinskog. Kako naglašavaju iz Koncertnog laboratorija, sinergija glazbe, književnosti, plesa i likovnosti ima dvostruku svrhu – zabaviti i poučiti.

Bjelinskijev balet dovršen na Silbi 1966. godine

Balet "Petar Pan", koji je antologijski skladatelj Bruno Bjelinski dovršio 1966. na otoku Silbi, jedno je od njegovih kapitalnih djela za djecu. U ovoj partituri Bjelinski gradi glazbeni svijet bogat ritmovima, melodijama i živopisnim kontrastima.

"Petar Pan" nije samo balet za djecu, nego i skladateljeva poruka odraslima: unatoč svim životnim kušnjama treba sačuvati vjeru u ljepotu, igru i čudo, baš poput dječaka koji nije želio odrasti.

Remus Dimache: Od solista HNK Split do koreografa i pedagoga

Hvaljeni koreograf i baletan Remus Dimache dugogodišnji je solist Baleta Hrvatskoga narodnog kazališta Split. Svoje bogato scensko iskustvo stečeno kroz niz uloga klasičnog i suvremenog repertoara prenosi i u pedagoški i koreografski rad.

Kao osnivač "Plesnog studija Remus Dimache" (nastalog iz Baletnog studija HNK Split) posvetio se odgoju mladih plesača i stvaranju autorskih projekata u kojima spaja disciplinu klasične tehnike s imaginativnošću modernog pokreta. U svojoj koreografskoj interpretaciji Bjelinskijeva "Petra Pana" publici nudi nezaboravnu predstavu koja odiše lakoćom, humorom i djetinjom zaigranošću.

Rezervacije i dodatne informacije

Rezervacije se najavljuju telefonski na 021 213 810 ili mailom na prodaja@hdsplit.hr. Cjelokupni raspored radionica i predstava u Koncertnom laboratoriju dostupan je na mrežnim stranicama Hrvatskog doma Split:

https://hdsplit.hr/koncertni-laboratorij-program-za-djecu-i-mlade/.