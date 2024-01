RAMPE PRIVATNIM VLASNICIMA NA MARJANU I U PULJKOVOM DOKUMENTU Razbijanjem rampe kombijem iniciralo javno savjetovanje o pravilima igre u park šumi

Upravni odjel za komunalne poslove u Banovini pokrenuo je javno savjetovanje o gradonačelnikovom prijedlogu Zaključka o izmjenama i dopunama zaključka o korištenju prometnica u dijelu Park-šume Marjan. Javno savjetovanje počelo je 12. siječnja 2024., a predviđeno je da završi mjesec dana kasnije.

Razlika između starog Zaključka objavljenog u Službenom glasniku 50/20 i novog što potonji direktno predaje Javnoj ustanovi PŠM bavljenjem vinjetama, a parkiranje se unutar obuhvata Park šume Marjan, ukidanjem dosadašnjih članaka od 6. do 12., zajedno s vinjetama, praktički ukida. Radi li se o propustu ili će to biti regulirano također naknadno može biti dobra tema upravo za javno savjetovanje.

Izmjene su posebno interesantne za vlasnike i suvlasnike privatnih parcela na Marjanu koji su 3. članku prije nabrajanja površina za ograničenu vožnju izbačeni, preciznije izbačen je pojam "vlasnici nekretnina".

Površine za ograničenu vožnju

Naslov iznad članka 3. mijenja se i glasi: “JAVNE PROMETNE POVRŠINE”

Članak 3. mijenja se i glasi:

"(1) Površine za ograničenu vožnju:

- asfaltirana površina koja obuhvaća Šetalište lvana Meštrovića i Šetalište Marina Tartaglie od rampe „Institut 1“ do rampe „Bene“,

- asfaltirana površina Marjanski put od rampe „Vodosprema“ do Sedla uključujući Kolombatovićevo šetalište do Botaničkog vrta, Zoološkog vrta i Meteorološke stanice Marjan,

- asfaltirane površine u sklopu kompleksa Vila Dalmacija.

(2) Površine namijenjene isključivo za vožnju vozila ovlaštenih osoba u obavljanju službenih dužnosti:

- asfaltirana površina koja obuhvaća Šetalište Marina Tartaglie od rampe/vrata „Špinutska vrata“ do rampe Bene,

- asfaltirana površina koja obuhvaća Marangunićevo šetalište od rampe „Institut 2“ do Sedla,

- zemljani put Marangunićevo šetalište od križanja sa ulicom Marjanski put na Sedlu do crkvice sv. Nikole,

- zemljani protupožarni put od ulice Marjanski put do Šetališta Marina Tartaglie.

(3) Površine za neograničenu vožnju:

- asfaltirana površina koja obuhvaća Šetalište lvana Meštrovića od križanja s ulicom Dražanac (Zvončac) do rampi „lnstitut 1“ i „Institut 2“,

- asfaltirani prilaz plaži Kašjuni,

- asfaltirani prilaz plaži Kaštelet,

- asfaltirana površina koja obuhvaća Ulicu Vatroslava Lisinskog,

- asfaltirana površina Prilaza Vladimira Nazora od križanja s Ulicom Vatroslava Lisinskog do platoa Prve vidilice,

- asfaltirana površina Šetalište Bene do rampe na ulazu u lučicu Špinut,

- asfaltirana površina Sustjepanski put - zapadni dio."

Sedam rampi na poluotoku sreće

Prijedlog Zaključka uveo je i pojam rampe, a taksativno su navedene njih 7 s lokacijama i uvjetima prolaska. Ono što će najviše interesirati vlasnike privatnih parcela su vinjete koje neće biti više detaljno opisivane u samom Zaključku, moguće korisnike i proceduru izdavanja. Vjerojatno će se tako pristupiti i na temu parkiranja.

"Vrste, način i pravo na izdavanje, korištenje i poništavanje vinjete propisat će se odgovarajućim aktom Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan sukladno Zakonu o zaštiti prirode."

Ovaj prijedlog Puljkovog Zaključka na neki način je osnaživanje uloge Javne ustanove Park šuma Marjan nakon nemilog događaja kad se prije desetak dana kombijem u noćnim satim išlo na rušenje rampe za koju iz udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu smatraju da je nezakonita prepreka na cesti.

Sam prijedlog zaključka se može pronaći na stranicama Grada Splita pod Otvorena savjetovanja.