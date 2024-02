RAJ ZA HEDONISTE Nadomak Splita održat će se popularni vinski festival, ovdje je sve što trebate znati

Festival Vino Dalmacije, godišnja smotra vinara iz cijele Dalmacije, u organizaciji središnjeg regionalnog Udruženja Vino Dalmacije, ponovno se i ove godine održava u istom terminu i na istom mjestu kao i lani. U prostoru hotela Le Méridien Lav, Grljevačka 2a, u Podstrani kod Splita, u subotu i nedjelju, 09. i 10. ožujka 2023. u periodu od 13h do 19h. Festival Vino Dalmacije aktualan je i najpotpuniji pregled trenutne dalmatinske vinske produkcije, jer su zastupljene vinarije iz svih dijelova Dalmacije, od okolice Zadra na sjeveru do Konavala na krajnjem jugu. Dodatni sadržaj Festivala ove godine je gostovanje vinara iz Hercegovine, pa se osim uvida u aktualnosti dalmatinskih vina može saznati i kakva je trenutna situacija s hercegovačkim vinima.

Festival je organiziran kao promenadno kušanje, na način da posjetitelji mogu šećući obilaziti stolove s izlagačkim mjestima, degustirati vina i direktno od proizvođača saznati detalje o kušanom vinu; svojstva, cijenu, količine i sve druge potrebne informacije. Ukupno izlaže oko 70 vinarija s područja cijele Dalmacije i Hercegovine. Na festivalu će se predstaviti brojna nova vina, pripremljena za puštanje na tržište neposredno uoči ili nakon festivala, neka od njih će biti iz 2023. godišta, a druga iz prethodnog ili još starijih godišta. Na taj će način brojni ugostitelji i trgovci, koji se na festivalu očekuju u značajnom broju, svoje vinske liste moći dopuniti novitetima. Poslovnim posjetiteljima koji su primili pozivnicu festivala ili izlagača je ulaz besplatan, a za građanstvo se naplaćuje ulaznica u iznosu od 25 Eura. Parking je besplatan tijekom oba dana.

Lista izlagača na ovogodišnjem Festivalu Vino Dalmacije dostupna je na poveznici: https://vinodalmacije.com/izlagaci/

U okviru festivala Vino Dalmacije održava se i niz edukativnih vinskih radionica s vođenim kušanjem vina od strane renomiranih vinskih znalaca. Sve teme radionica su vezane uz dalmatinska vina kako bi se posjetiteljima približila kvaliteta dalmatinskih vina i potencijali ključnih dalmatinskih vinskih sorti. Prijave na radionice su dostupne na poveznici: https://grandtasting-vinart.com/ulaznice-i-proizvodi/?b_product_cat%5B0%5D=36

Ove godine Udruženje Vino Dalmacije organizator je još jednog važnog događanja. Domaćin je najvećem specijaliziranom natjecanju za rose vina na svijetu, naziva Concours Mondial de Bruxelles – Rosé Wines Session. Tako je Split, samo 10 dana nakon završetka festivala, od 20. do 22. ožujka ponovno domaćin važnoj vinskoj manifestaciji i značajnom broju osoba iz vinskog svijeta. Radi se o 60 internacionalnih vinskih sudaca koji u Split pristižu sa svih strana svijeta, od SAD-a, preko brojnih zemalja Europe, pa sve do Australije. U Dalmaciji će imati priliku odabrati najbolja rosé vina između skoro 1200 uzoraka pristiglih iz cijelog svijeta, a među kojima će se naći i uzorci iz Hrvatske. Tijekom natjecanja i nakon natjecanja, suci i prateći novinari posjećuju brojna dalmatinska vinogorja i na taj način upoznaju matične zemlje s potencijalima dalmatinskih vina. Na taj se način Udruženje Vino Dalmacije pobrinulo da glas o dalmatinskim vinima proširi i do stranih tržišta i ljubitelja vina.

Program radionica Festivala Vino Dalmacije 2024:

09.03. Subota

1. Dalmatinski chardonnay i njegove kupaže (hommage Miljenku Grgiću) – u 15h

Predavač: Vedran Cota

2. Plavac mali, babić i tribidrag (crljenak) – u 16h

Predavačica: Ana Mucalo

3. Klasični rosé i ostala elegantna obojena vina Dalmacije – u 17h

Predavačica: Manuela Plohl

4. Odležani pošip – dalmatinski adut za visoku gastronomiju – u 18h

Predavač: Ivan Bratinčević

10.03. Nedjelja

5. Plavac mali vs Amarone vs Chateauneuf du Pape – u 15h

Predavač: Saša Špiranec

6. Renesansa debita, bogdanuše, kujundžuše i zlatarice – u 16h

Predavač: Ana Bitanga

7. Vinska interancionala u Dalmaciji – syrah, merlot i cabernet sauvignon – u 17h

Predavač: Manuela Plohl

8. Prošek i sir - novi uzlet desertnog vina s tisućljetnom tradicijom – u 18h

Predavač: Kruno Filipović