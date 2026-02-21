Ragusa treći put slavila u Kupu Ružica Meglaj-Rimac, nadigrala Studio Zagreb 83:72

Košarkašice Raguse treći su put pobjednice Kupa Ružica Meglaj-Rimac. Dubrovčanke su u Košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu nadigrale Studio Zagreb s 83:72.

Zagrepčanke su povele 4:0 i 5:2, ali je dubrovačka serija 12:0 za 14:5 nakon 6 minuta igre nagovijestila konačni rasplet. Početkom treće četvrtine se Studio Zagreb približio na 40:38 samo da bi Ragusa serijom 18:5 otišla na najveću prednost od 15 poena. Zagreb se još jednom vratio, početkom četvrte četvrtine je kod 61:58 imao i napad, ali nije stigao do preokreta.

Nevena Vučković je ubacila 24 poena (6 trica), kapetanica Carmen Miloglav 18 (4 trice), a Iva Todorić 14 poena, 9 asistencija, 8 skokova i 5 osvojenih lopti. Studio Zagreb je predvodila Dragana Domuzin s 26 poena, 6 skokova i 5 asistencija.