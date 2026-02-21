Ragusa treći put osvojila Kup Ružica Meglaj-Rimac: "Suze su nam krenule"

Košarkašice Raguse treći su put pobjednice Kupa Ružica Meglaj-Rimac. Dubrovčanke su u Košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu nadigrale Studio Zagreb s 83:72.

Trenerica Simona Šoda istaknula je trud i predanost svojih igračica:

"Ja mislim da su moje igračice stvarno dale svoj maksimum i jako sam ponosna na njih i sretna zbog njih, zbog mog osoblja i mene same. Znam koliko je truda i rada uloženo u ovo, pogotovo nakon početka sezone koji možda nije bio onako obećavajući kako smo očekivali, ali imali smo puno ozljeda i pehova, a možda nas je i Eurokup malo iscrpio. Nismo spuštali glavu, puno smo radili i vjerujte mi, za ovaj Kup stoji jako krvav rad. Mojim curama mogu samo skinuti kapu do poda i reći im da je svaka čast koliko truda i energije su uložile i da su igrale i trenirale, kako se kaže, 'na jednoj nozi', da bi došle do ovog rezultata."

Šoda je dodala kako je pobjeda posebno značajna jer je njen prvi Kup kao trenerica osvojen u dvorani koja nosi ime Dražena Petrovića, te da se sam Kup zove po legendarnoj košarkašici.

"Stvarno smo ušli zrelo u utakmicu, čvrsto. Imali smo zadnji poraz od njih u Dubrovniku. Tada nismo bili kompletni, a nakon toga vratile su se dvije ozlijeđene igračice, sada je došla Aicha, promijenila se totalno atmosfera u ekipi, zatvorili smo se, radili smo i to se osjetilo u igri. Jednostavno, tijekom igre imali smo određenu razliku, ali opet s nekim padom energije vraćali bismo ih u igru. No kad je bilo najbitnije, vraćale smo se pametnim košarkaškim odlukama, zaredale dvije, tri obrane i na kraju odigrale dobro. Bile smo mentalno jake i fokusirane, a to iskustvo i mentalitet pobjednika presudili su u ključnim trenucima. Još jednom, čestitke mojim igračicama. Nije bilo lako kad je rezultat padao, ali nismo spustile glavu. Podigle smo agresivnost u obrani i izdržale do kraja. Svaka čast i nama i našim vjernim navijačima," zaključila je Šoda.

Kapetanica Carmen Miloglav dodala je:

"Gledala sam Todu i pošto smo mi tu stvarno od početka, suze su nam krenule jer, kao što je trenerica rekla, ovo je stvarno jedan težak period za nas. Mi nismo osobe ni klub koji puno priča o tome kada se zatvorimo unutra, dok drugi uživaju kad ne uspijevamo i kad imamo trnovit put. Stvarno, svaki naš trofej bio je trnovit, tako i ovaj. Ima način da se svake godine teže i teže osvoji, nije ni malo lako. Nakon svega što smo prošli, ovo je prava kruna rada i nastavka prvenstva. Skidam kapu svojoj ekipi jer smo u finalu pokazale puno energije, puno kontakta, puno volje, puno želja i puno, puno srca."

Podsjetimo, "Toda" je Iva Todorić, kojoj je ovo rekordni 19. trofej u karijeri. Aicha koju Šoda spominje je Francuskinja Aicha Meite koja je došla u Dubrovnik prije mjesec dana.