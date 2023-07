"Puljak se ponaša kao umanjena kopija Milanovića i Plenkovića"

Na pitanje što je to u Milanoviću da se ljeti voli družiti s Dodikom i prošle godine s Orbanom i mogu li se ti sastanci zvati državničkim, Puhovski: "Koliko god meni ovo nije lako reći, Milanović ima tu jednu simpatičnu osobinu, a to je da razbija formalne okvire i okove svoje funkcije. Što se mene tiče, mogu i u kupaćim gaćama razgovarati samo da su se nešto dogovorili. Ali nisu se ništa dogovorili. Da je postigao da je Dodik spomenuo BiH okvir u kojem se živi, što se mene tiče, ima sve kredite", kaže Puhovski i zaključuje da on to nije postigao i da je Dodik ispao Vučićev kurir.

Dodaje da ova vlada u BiH korektno sastavljena, da smo se riješili Izetbegović juniora što je, kaže Puhovski velika stvar, jer je bio velika opasnost po konstitutivne nacije u u BiH, a koju mnogi još ne shvaćaju. "I još da je Dodik kaže BiH i imamo neki korak prema normalnosti", kaže Puhovski i zaključuje da to Milanović nije uspio napraviti.