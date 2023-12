Puljak opet "uhvaćen" u pižoletu: "Sleeping beauty since 2016."

Marijana Puljak podijelila je večeras fotografiju svog supruga Ivice, splitskog gradonačelnika, kako spava u svom obiteljskom domu.

Radi se o tradiciji, jer Puljkova svakog Božića od 2016. snima suprugov popodnevni pižolet.

"Ni ove godine nije odolio najvećem guštu, javit se punici poslije božićnog ručka i ubit oko. Čim dotakne kauč, odeee… To je to. Sleeping beauty since 2016.", napisala je Marijana u opisu fotografije uz emotikone koji se smiju od plača.

Puljak i spavanja već su bili tema radnije ovog mjeseca, no u potpuno drugim okolnostima. Naime, neke su stranke objavila snimku Puljka sa sjednice splitskog Gradskog vijeća tvrdeći da je spavao. No Puljak je pustio cijelu tu snimku demantirajući da je spavao.

Ovoga puta nema što demantirati, kratkotrajni spavanac nakon božićnog ručka postao je tradicija.

