PULJAK KOMENTIRAO IZBOR GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA: "Najvažnije od svega je spriječiti izbor Plenkovića"

Gradonačelnik Splita i predsjednik stranke Centar Ivica Puljak je u Zagrebu održao presicu tijekom koje je HDZ-ovog kandidata za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i slučaj u Splitu s dogradonačelnikom Bojanom Ivoševićem.

„HDZ i Andrej Plenković imaju ozbiljnu namjeru izabrati gospodina Turudića za glavnog državnog odvjetnika, iako je dokazano povezan s krim miljeom. Svi su se digli na noge da taj izbor treba spriječiti i to je točno, ali ima nešto još važnije. Treba spriječiti izbor Plenkovića na sljedećim izborima“, istaknuo je na konferenciji za medije predsjednik stranke Centar Ivica Puljak, pojašnjavajući stav stranke o odnosu sadašnje HDZ-ove države i kriminala kroz dva primjera, a to su izbor glavnog državnog odvjetnika i napadi iz krim miljea na dužnosnike u Splitu.

Slučaj u Splitu

„U Splitu se ovih dana dogodio slučaj koji, nažalost, opisuje najlošije dijelove našeg društva, one koje je HDZ stvorio i održava ga, radi sebe. Sve je to opisala jedna obična građanka, u svojoj izjavi koju je prenijela Slobodna Dalmacija. A slučaj je ovakav: jedan investitor, za kojeg postoje ozbiljne indicije da je povezan s kriminalnim miljeom, radi nelegalne stvari u jednom dijelu Splita. Niti jedna od državnih institucija, ni inspekcije niti policija, ne reagira. Jedini koji to pokušava spriječiti je moj zamjenik Bojan Ivošević. Na teren, po pozivu, izađe i policija. I naravno, policija privede zamjenika. U svemu tome, redovni policajci uredno i odgovorno rade svoj posao, ali dio viših struktura u policiji, vjerojatno povezanih s onim investitorom štite tog istog investitora“, pojasnio je Puljak.

Upravo takvi postupci, kako je naglasio, ohrabruju ljude iz krim miljea da odu korak dalje pa su tako prije dva dana sačekali njegovog zamjenika ispred stana i nasrnuli na njega. „Zamislite da se ovo dogodilo u bilo kojoj uređenoj zemlji. Ne možete niti zamisliti, jer se to ne bi ni dogodilo. Tamo bi se zaštitili oni koji uvode red, a ne ovi drugi“, rekao je.

Drugi slučaj, dodao je, događa se na visokoj političkoj razini i opet su u pitanju ljudi povezani s kriminalnim mijeom, ovaj put dokazano.

"Ako se vi, kao obični građani, sukobite s kriminalcima povezanima s HDZ-om, ostat ćete nezaštićeni"

„Gospodin Turudić je povezan s Mamićem, a dokaze za to je predočio ni više ni manje nego predsjednik Republike. A što rade Plenković i HDZ? Sve to izruguju i omalovažavaju i tako dalje ohrabruju razna kriminalne skupine i šalju im poruku da su u ovakvoj HDZ-ovoj državi zaštićeni. Ako se vi, kao obični građani, sukobite s kriminalcima povezanima s HDZ-om, ostat ćete nezaštićeni. A ne mora biti tako“, kazao je predsjednik Centra, istaknuvši da je Centar u Splitu pokazao da se, i uz ovakvu državu, mogu napraviti velike stvari.

„Započeli smo najveći projekt u prošlih 45 godina, rekonstrukciju plaže Žnjan, sutra počinjemo gradnju vrtića i školske dvorane na Pujankama, a zatim završetak i početak gradnje nekoliko garaža i komunalnih centara, novih vrtića i školskih dvorana, proširenje škola, završetak najvećeg tehnološkog parka u Hrvatskoj i rekonstrukciju najvećeg kulturnog centra u Hrvatskoj“, naveo je.

Puljak je komentirao i jučer objavljene poruke Turudića i Josipe Rimac, rekavši da je takva prepiska samo još jedan dokaz da je Turudić povezan s krim miljeom u Hrvatskoj.

„Ne samo da je taj dokaz jasan i snažan nego je i dokaz da je lagao. Takav čovjek nikako i nikad ne smije biti izabran za glavnog državnog odvjetnika. Nažalost, očekujem da ga HDZ i njegovi poslušnici u Saboru izaberu, ali važnije je da se svi zajedno potrudimo da se Plenkovića ne izabere na sljedećim izborima", zaključio je.