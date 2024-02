PULJAK "Instaliranjem Turudića Plenković skriva svoju umiješanost u afere, pozivam građane da 17. veljače dođu na prosvjed"

"Andrej Plenković je postavio Ivana Turudića na čelo državnog odvjetništva iz jednog jedinog razloga, a to je da sakrije podatke u DORH-u koji mogu pokazati da je i on umiješan u neke koruptivne radnje“, poručio je predsjednik Centra Ivica Puljak, na konferenciji za medije, održanoj u subotu u Zadru.

"Temelji demokracije urušavaju se pod teretom HDZ-a, no to nije kraj, ovo je početak kraja vladavine HDZ-a. Kroz 300 tisuća poruka koje se nalaze u mobitelu Josipe Rimac, može se rekonstruirati cijela HDZ-ova korupcijska hobotnica“, kazao je Puljak, dodajući da u tom mobitelu očito postoji nešeto što tereti i samog premijera pa je Turudića instalirao da bi to držao skriveno u ladici.

Predsjednik Centra naglasio je i da su državne institucije podređene interesima jedne stranke. "Čovjek koji je došao na vlast govoreći da jedna stranka ne može biti podređena jednom čovjeku, sad je podredio cijelu državu sebi.Turudića ovako gorljivo i ostrašćeno ne bi branio isključivo zbog procedure, već ga brani zbog samog sebe. Sigurno ima kompromitirajućeg materijala za njega osobno, a početak su bileporuke o AP-u koje su Josipa Rimac i Gabriela Žalac međusobno razmjenjivale", upozorio je.

Ključno je pitanje, istaknuo je Puljak, kada će građani odlučiti da maknu jednog i drugog, kako bi institucije konačno mogle raditi neovisno.

"Pozivam građane cijele Hrvatske da 17. veljače dođu na prosvjed na Markovom trgu u Zagrebu. 17. veljače nije samo datum. To je dan kada ćemo zajedno reći dosta. Dosta je korupcije i klijentelizma, dosta je nereda, uvedimo red i pravila jednaka za sve. Vrijeme je da građani izaberu - ili HDZ ili Hrvatska, a vjerujem da će izabrati Hrvatsku", rekao je Puljak.

Ističući da je vladavina HDZ-a u Hrvatskoj ista kao i vladavina HDZ-a u Zadru, predsjednik zadarskog ogranka Centra Zdenko Jukić pozvao je građane Zadra i cijele županije da sljedeće subote dođu na prosvjed na Markov trg u Zagrebu. "Zadar je zarobljen HDZ-om isto kao što je tom strankom zarobljena cijela Hrvatska. Pokažimo im kakvu državu želimo", rekao je Jukić.