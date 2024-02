Puhovski o Turudiću: Sličan je Milanoviću. To je jako loše

Silne poruke između Josipe Pleslić (ex Rimac) i Ivana Turudića, koje su “isplivale” u Jutarnjem listu posljednjih dana, za premijera Andreja Plenkovića i vladujuću koaliciju nisu sporne, no oporba i dio javnosti s time se ne slaže te smatra kako je Turudićeva kandidatura kompromitirana.

“Ona je kompromitirana odmah nakon sjednice Odbora za pravosuđe i nakon konferencije koju je održao u nedjelju predsjednik Milanović, sve nakon toga bilo je prekomjerno granatiranje. Oni detalje mogu ljude veseliti, ali one tri točke s Markovog trga znamo otprije. Bio bih puno sretniji da je to bilo ljudima dovoljno, ali trebalo je još “saftnih” stvari da bi se prihvatilo o čemu je riječ”, kazao je Puhovski pa se osvrnuo na premijerove komentare nakon što ga je Milanović o svemu obavijestio:

“Zvali mi to ovako ili onako, normalni ljudi se ne voze ne znam koliko sati po Zagrebu kako bi se skrivali od pranje. To je ponašanje ilegalaca i to je nešto što je po logici stvari suprotno vladavini prava. Njegov posao je baviti se vladavinom prava, ali moram reći da posao glavnog državnog odvjetnika nije tako važan, važan je u onome što se ne poduzima. Ima bitnu funkciju u onome što je odlučio ne procesuirati i na tome treba staviti naglasak, uvesti kontrolu DORH-a. Tu je njegova moć i o tome treba govoriti. No, njegova moć vezana je uz vladavinu prava, a on se izjašanjava kao netko tko ide protiv vladavine prava. Za mene je to dovoljno, kao i to što je na Odboru muljao, nemam drugi termin.”

Premijer je kazao da Turudić nije lagao nego da je bio reduciran u izričaju. I iako je umanjio njihovo dopisivanje, kroz poruke se saznalo podosta kompromitirajućih stvari, piše N1.

“Ovdje se radi da je izgubio imidž čovjeka koji se može smatrati zagovornikom vladavine prava. Može biti bezgrešan kao djeva Marija ili djevac Mario, ali to više nije bitno. Premijer pak ima ideju kao da postoji cenzura između prošlosti i sadašnjosti. Proglasio je neku vrstu amnestije za njega i izjavio da sve to prije više nije bitno. Recimo da nije bitno, ali radi se o povjerenju. Nije izabran neposredno kao predsjednik države, ali bori se za neku vrstu prava pred sustavom. Dolazi na sud pred ljude koji su prekršili zakon, povrijedili prava i kao takav treba leđa, a to ne može biti samo Vlada nego i razina povjerenja koju ne može dobiti od dijela javnosti. U drugom dijelu javnosti to ima, a tom dijelu je dovoljno da je rehabilitirao Stepinca i poslao Udbaše u Njemačku”, rekao je Puhovski i dodao:

“Imali smo u ovom slučaju dvije solucije, da se Turudić sam povuče, što se nije dogodilo, i drugu, koja je jako loša, a dogodit će se, da većina nameće loše rješenje i da je manjina nemoćna. To je loše za nas.”

Ostaje pitanje zašto premijer sve ovo ne prihvaća kao argumente protiv Turudića pa se čini kao da je on njihov štit od progona europskog tužitelja.

“Po meni, to je kriva oklada. Pisao sam o Turudiću prije deset godina jedan tekst i znam da je on neuračunljivi element, ali prije svega, on će se baviti Turudićem, a ne HDZ-om. Dokazat će da je netko, a u to će ime lupiti HDZ makar po prstima, ako ne po glavi. Osim ako Plenković ne računa da će otići pa ga više nije briga. Mislim da je njegov motiv što se našao u psihologiji posade koja vidi svugdje neprijatelje. On zapravo sebe vidi kao čovjeka koji se sam hrabro suprostavlja svima. Maltene kao Zoran Milanović, postali su jako slični.”

Kad se već spominje Milanovića, postoji li kod njega strah da Turudić podigne optužnicu protiv njega, piše N1.

“Mislim da on kao osoba ima premalo strahova i mislim da se nije uspio formirati u potpunosti kao odrasla osoba i nema svijest o realnim opasnostima pa ulijeće u stvari koje mu ne mogu donijeti dobro. Imamo sukob premijera i predsjednika koji nisu slični i sad imamo sukob Turudića i predsjednika koji su jako slični. To je jako loše.”

Izvjesno je da će Turudić biti potvrđen u Saboru kao glavni državni odvjetnik, usprkos svemu što smo saznali proteklih dana. Ništa od toga Vladi nije bitno. Može li to naštetiti HDZ-u i Plenkoviću naštetiti na izborima?

Kad se već spominje Milanovića, postoji li kod njega strah da Turudić podigne optužnicu protiv njega.

“Ne mogu govoriti konkretno, ali bilo je takvih slučajeva. Izvuklo bi se ljude iz domova, ne bi ih se puštalo u njih dva mjeseca i onda bi se proglasilo da nitko ne živi u njima. Radilo se to na raznim sudovima i od strane raznih sudaca. Koje je i Milanović predlagao. Gospodin Dobronić je postao sudac u ona vremena kad se u sudove dolazilo preko HDZ-ovske linije. Dakle, to nema veze s Turudićem. Sigurno je bio oportunist, radio je što se od njega očekivalo.”

Kad se spominju sudovi, Ustavni sud nije rušio Zakon o trgovini pa su ostale neradne nedjelje, što je upravo Ustavni sud dvaput u prošlosti onemogućivao.

“Očekivao sam da će se to dogoditi. Pritisak je bio prevelik. Kad kažem pritisak, ne mislim doslovno kao pritisak HDZ-a nego normalnosti nakon covida. Ljudi su se navikli na restrikcije, što god rekli. Imam naivno pitanje o tome gdje se nedjelja spominje u Ustavu. Što to realno znači? Da velik broj žena umjesto u trgovinama, radi ručak obiteljima i posprema? Ponavljam, ljudi su se navikli na restrikcije i to je olakšalo ovu poziciju. U socijalizmu je bila potpuno slobodna. Meni se čini da je trebalo jako zaoštriti plaćanje nedjeljom i neradnim danima ostaviti vlasnicima da odluče hoće li se raditi.”

A druga zanimljiva odluka Ustavnog suda je potvrda Zakona o izbornim jedinicama, za koju Puhovski kaže da mu je bila logična i očekivana. Ima i mišljenje o tome kad će izbori.

“U posljednjem vikendu travnja ili prvom svibnja.”

Ima li oporba šanse?

“Njoj treba mobilizacija, druge šanse nema, osim izvući ljude na birališta. Možemo je počeo padati, HDZ i SDP su stabilni makar ništa ne radili. Ne znaju se javno postaviti onako kako treba pa gube. Nisu se dovoljno organizirali u svim izbornim jedinicama, ne mogu bez SDP-a. Mislim da je u ovom trenutku trebalo ići maksimalno s dvije ili tri oporbene koalicije, jedna desna, lijeva i centralna. No, SDP se pokazao nesposobnim za surađivanje. Ovo što se radi nije dovoljno”, objasnio je Puhovski pa pojasnio i zašto smatra da je desnica inteligentnija od ljevice:

“Oni se sukobljavaju međusobno, a ljevica se na to ne može odlučiti.”

Iz oporbe se često može čuti da je Plenkovićev cilj otići u Bruxelles, ali nitko nije osvojio tri mandata. No, može li mu itko poremetiti lov na njega?

“Nije mala šansa da se izbori ponove, da se ne postigne dogovor. Što se nikad nije dogodilo, ali mora biti prvi put. Ne vidim kako HDZ ne može pobijediti, ali ne vidim 76 mandata pod njihovim krilom. Možda se varam, ali to ne vidim. I ne vidim tko bi osim Plenkovića mogao voditi Vladu.”