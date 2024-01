PUCNJAVA ZBOG NEKOLIKO TISUĆA EURA DUGA I AUTO DIJELOVA 28-godišnji Dugopoljac optužen za pokušaj ubojstva u Solinu

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv 28-godišnjaka iz Dugopolja zbog počinjenog kaznenog djela ubojstvo u pokušaju.

Na teret mu se stavlja da je 31. listopada 2023. godine, oko 19.30 sati u Solinu, ispred ugostiteljskog objekta, nakon verbalnog i tjelesnog sukoba sa 39-godišnjakom, u nakani da ga usmrti ispalio iz pištolja četiri hica i nanio mu osobito tešku i po život opasnu ozljedu te još dvije teške ozljede. Žrtva je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u KBC Split gdje su liječnici hitnom intervencijom spriječili teže posljedice.

Optuženi nije bježao s mjesta događaja, vrlo brzo je uhićen, a uskoro je otkriveno da je do svega došlo zbog auto dijelova i nekoliko tisuća eura duga. Naime, optuženi prodaje dijelove, dok se drugi muškarac bavi popravcima. Našli su se u kafiću u Solinu da bi riješili probleme. Tu je prvo došlo do svađe i naguravanja, a uskoro i do pucnjave koja je jednog smjestila u bolnicu na neko vrijeme, a drugoga na Bilice. Mlađem muškarcu izmjereno je 1.3 promila alkolhola u krvi.

Optuženi je negirao počinjenje kaznenog djela koje mu se stavlja na teret, tvrdi da nije imao namjeru ubiti 39-godišnjaka.

„U optužnici je predloženo da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor zbog osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi okrivljenik boravkom na slobodi ponovio kazneno djelo (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku)“, stoji u priopćenju DORH-a.