Pucnjava u školi u Rusiji: 14-godišnjakinja sačmaricom ubila dvije osobe

U školi u Brjansku u Rusiji došlo je do pucnjave. Učenica gimnazije Brjansk je pucala na svoje kolege, nakon čega je počinila samoubojstvo.

Dvije su osobe ubijene, a pet ih je ranjeno, izvijestilo je rusko Ministarstvo zdravlja, a prenosi TASS. U hitnim odjelima kirurgije gradskih i regionalnih dječjih bolnica, dvije žrtve su u teškom stanju.

“Jedno dijete je primljeno, ima ozljedu ramena i koljena, stanje je srednje težine. Pružamo prvu pomoć i najvjerojatnije će biti prevezeno u dječju bolnicu”, izvijestili su iz gradske bolnice Brjansk.

Regionalna dječja bolnica izvijestila je da je još jedno ozlijeđeno dijete primljeno s ranom lijevog ramena. “Ima 14 godina, ima prostrijelnu ranu. Stanje mu je teško, hospitaliziran je”, rekao je izvor, prenosi Telegram.

Kasnije je regionalno Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo da je jedna od žrtava preminula.

“Prema preliminarnim informacijama, učenica je unijela vatreno oružje u zgradu Gimnazije i ispalila više hitaca pri čemu je pet osoba ozlijeđeno. Nakon toga djevojka je izvršila samoubojstvo. Od zadobivenih rana preminula je i jedna od ranjenih kolegica”, navodi se u izvješću.

In the Russian city of Bryansk, an eighth-grade student opened fire on a group of classmates, using her father's gun. Two people were killed in the shooting, including the perpetrator. She committed suicide.#Russia #Bryansk #Schoolshooting pic.twitter.com/k9WtuSVHaM

