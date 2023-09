PRVI TEKST UKLESAN NA POLJIČICI U VIŠE OD 250 GODINA U nedjelju ne propustite otvaranje ovog jedinstvenog spomenika u Srinjinama

U nedjelju 9. rujna će kraj crkve Blažene Djevice Marije u Srinjinama biti predstavljen prvi spomenik pisan poljičicom u više od dva i pol stoljeća. Spomen obilježje napisano u poljičici biti će posvećeno nakon misnog obreda, a postavlja se povodom obilježavanja 250. godišnjice starog groblja, koje se prema pronađenim dokumentima datira u 1773. godinu.

Za groblje se nije znalo do 70-ih godina prošlog stoljeća. Godine 1965. širila se crkva, te je tijekom građevinskih radova jedan od bagera naletio na grob i čak razbio jednu od nadgrobnih ploča. Upravo je i jedna od glavnih motivacija za postavljanje spomenika ta da se pronađeno groblje obilježi na dostojanstven način.

Uvrštavanje poljičice među nematerijalna kulturna dobra

Poljičica se koristila u Poljicima i srednjoj Dalmaciji od 15. do 19. stoljeća. Najčešće su je koristili za svakodnevne tekstove poput dopisivanja, isprava, matičnih knjiga, oporuka, kronika i parnica. Poljičicom su najčešće pisali slavenski svećenici poznati kao "popovi glagoljaši", franjevci i rijedak broj svjetovnjaka. Primjerice, splitska nadbiskupska kancelarija imala je posebnog pisara koji je komunicirao s župnicima upotrebom poljičice. Također, i osmanski časnici su se koristili poljičicom u svojoj komunikaciji s hrvatskim službenicima. Važno je napomenuti da se često za ovu regionalnu varijantu koristi opći izraz "bosančica".

Savez Poljica prošle godine podnio je zahtjev da se poljičica službeno uvrsti među nematerijalna kulturna dobra Republike Hrvatske, te se nadaju da će to do kraja godine biti i ostvareno.

Kontaktirali smo Damira Vladušića, koji nam je više rekao o cjelokupnom projektu, njegovom začetku i finalizaciji.

Obilježavanje 250. godišnjice groblja

"Naša župna crkva, koja nosi latinski naziv NATIVITAS B.M.V. spominje se u spisima već 7. srpnja 1413. godine. Godine 2021. novi župnik don Tomislav Čubelić je u potpunosti restaurirao župnu kuću. Tada me pitao za pomoć s pronađenim knjigama u župnoj kući, da ih pregledam i razvrstam, prilikom čega sam pronašao blagajničke dnevnike pisane poljičicom datirane od 1674. do 1875. godine. U tim dnevnicima sam pronašao podatke o groblju izgrađenom 1773., te mu je ove godine 250 godina i to smo odlučili obilježiti", rekao nam je Damir Vladušić, koji je jedan od rijetkih koji može čitati i pisati poljičicu.

Dijelovi za spomenik dovezeni su iz Seoca gdje su i izrađeni od dolita iz Gornjega Doca. Tekst je pisan poljičicom te stoji: "Povodom 250 godišć otkad sagradiše grebišće pokraj crikve Blažene Gospe od Srinjina godišća 1773."

Odmah ispod teksta je isti zapis pisan i pismom za slabovidne. Na drugom djelu je potpuno isti tekst na latinici sa QR kodom koji vodi na stranice župe gdje svatko zainteresiran može doznati više.

Za dizajn spomenika zaslužan je Stipe Mužinić.

"Bila mi je izuzetna čast i ponos sudjelovati u ovom poslu. Pomalo san i sam uz Damira Vladušića i stare tekstove mora naučit bolje poneko slovo. Nije jednostavno stivat slova iz starih rukopisa u neka grafička pravila. Srića neki su stari ljudi imali izrazito uredne rukopise. To je pomoglo", napisao je klesar Ante Mekinić.

Misa je u nedjelju, 9. rujna u 10 sati, nakon čega slijedi posvećivanje spomen obilježja.