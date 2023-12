PRVI PUT U SPLITU Održat će se višestruko nagrađivana predstava: Sav prihod ide Udruzi za sindrom Down 21

4.siječnja, 2024. u Gradskm kazalištu lutaka u Splitu, održat će se višestruko nagrađivana predstava „Down, by Law” redateljice Mile Čuljak, nastala u koprodukciji HNK Ivana pl. Zajca i Umjetničke organizacije Koautorska inicijativa OOUR. Prvi put je izvedena u HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci u svibnju 2018. godine i ovo je prvo gostovanje predstave u Splitu!!!

Autobiografska monodrama "Down, by Law" pisana je kao impresija razdoblja od rođenja dječaka Borisa sa dijagnozom sindroma Down do trenutka kada je tekst napisan. Borba sa željama, očekivanjima, trajanjima, operacijama i bolestima usađena u višak 21. kromosoma gradila je i posebno roditeljstvo koje je autorica upisivala u novi kod – izvedbeni kod zajedništva.

Autorica monodrame, Mila Čuljak, koja je Borisova majka, stremila je ojačanju svakodnevice koja je donijela silinu emotivnog, organizacijskog, njegovateljskog i društvenog balansiranja. U želji da ova priča, kao i Boris, doprinese shvaćanju i podršci zajednice osobama s Down sindromom (ali i općenito zajednici djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom), tražila je tijelo koje će ju ispisati, isplesti i isplesati.

Riječka je publika predstavu proglasila najboljom u programu Hrvatske drame u sezoni 2017./2018., a Jeleni Lopatić pripala je tada nagrada publike za najbolju dramsku žensku ulogu. Prerađena u audio dramu u režiji Hane Veček, "Down, by Law" je ušla u uži izbor za najbolju europsku dramu 2022. godine koju dodjeljuje BBC!

Predstava traje oko 55 minuta i izvodi se bez pauze. Nakon predstave biti će organizirano neformalno druženje sa redateljicom Milom Čuljak i glumicom Jelenom Lopatić, prvakinjom drame HNK Ivan pl. Zajc Rijeka.

Organizatori gostovanja predstave su Udruga za sindrom Down 21 Split u suradnji s Pravobraniteljem za osobe s invaliditetom, Područni ured Split i uz podršku Grada Splita.

Organizacija gostovanja predstave "Down, by Law" je humanitarnog karaktera i sav prihod od prodaje ulaznica biti će namijenjen za rad i djelovanje Udruge za sindrom Down 21 Split, čiji je glavni cilj unapređenje kvalitete života djece i odraslih sa sindromom Down.