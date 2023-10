PRVI PUT U POVIJEST Potpisan kolektivni ugovor u Trogir Holdingu

Prvi put u povijesti potpisan je kolektivni ugovor u gradskoj komunalnoj tvrtki Trogir Holding. Ugovor su s Trogir Holdingom u Salonu Grada potpisali predstavnici HUS-ovog Sindikata radnika Dalmacije te Samostalnog sindikata radnika u komunalnim djelatnostima. Kolektivni ugovor dolazi i s povećanjem materijalnih prava 165 zaposlenika Holdinga i to za oko 130 eura, odnosno od 13 posto za najviše pa do 20% za najmanje plaćena radna mjesta u Trogir Holdingu.

„Zahvalio bih pregovaračkim timovima, i strani poslodavca i strani sindikata. Pregovori su trajali relativno kratko jer su obje strane išle u smjeru poboljšanja materijalnog statusa zaposlenika. To smo radili i do sada pa je u posljednjih godinu i pol dana povećana osnovica plaće za 9 posto te su uvedene nove neoporezive naknade, kao što je naknada za topli obrok te regres. Ovim kolektivnim ugovorom smo povećali plaće radnika za dodatnih 13 do 20 posto, ovisno o njihovom radnom mjestu. Oni na terenu su dobili najveće povećanje, a zaposlenici u uredima manje.

Pregovarali smo i o većoj božićnici, uskrsnici i regresu za naredne dvije godine. Smatram da je ispravan put u razvitku firme koja je u ranijem periodu poslovala s gubitcima, imala brojne dubioze, prijetio joj je stečaj, a neko vrijeme se plaće nisu isplaćivale. Danas smo došli u poziciju da uredno isplaćujemo plaće i dobavljačima po dospijeću podmirujemo obaveze. Prvim kolektivnim ugovorom dižemo ljestvicu, na zadovoljstvo uprave i radnika. Ponavljam, ovo je samo početak. Namjera je uprave, u dogovoru sa sindikatima, da se redovno sastajemo i pregovaramo. Sve što firma bude mogla učiniti za poboljšanje materijalnog statusa radnika će i učiniti“, istaknuo je predsjednik uprave Trogir Holdinga Danijel Kukoč.

Potpisivanju je prisustvovao i gradonačelnik Ante Bilić.

„Ovo je još jedan korak u zaštiti radničkih prava. Bili bismo sretniji da smo to ostvarili i prije, ali ne tako davno tvrtka je bila u problemima, prijetio je stečaj, radnici nisu imali redovita primanja i nisu im se plaćali doprinosi. Napravili smo dobar posao i ovo je sada stabilna i respektabilna firma. Kolektivni ugovor je kruna rada Trogir Holdinga, nakon tehnološke obnove koju smo proveli i brige za radnike.

Već imamo kolektivne ugovore s JVP Trogir i DV Trogir, a pri kraju smo pregovora s Muzejom grada Trogira i Gradskom knjižnicom Trogir. Sigurno da ćemo i dalje raditi na tome. Najveći resurs koji imamo su naši ljudi. Naravno, očekujemo i da Holding ispuni svoje zadaće, od prikupljanje otpada, održavanja zelenih površina i svega što je i njihovoj nadležnosti“, rekao je trogirski gradonačelnik, ujedno i predsjednik skupštine Trogir holdinga Ante Bilić.

Potpisivanju su prisustvovali i županijski sindikalni povjerenik SSKH Mario Banovac i predsjednik Nadzornog odbora Trogir Holdinga Ivan Emer.

„Zadovoljni smo potpisanim kolektivnim ugovorom. To je dobar početak za buduće pregovore o poboljšanju materijalnog statusa zaposlenika što je uprava obećala. Ostvarili smo povećanje plaća koje uključuje više neoporezivih dodataka što u konačnici firmu manje opterećuje. Vodili smo računa o solventnosti firme jer ipak je ona naša. Međutim, ako uzmemo u obzir da su nam do sada plaće bile vrlo niske, opet će pojedini zaposlenici biti oko budućeg minimuma.

Pozivamo ostale djelatnike da se učlane u sindikate jer smo se ovim putem izborili i za nečlanove koji ni financijski, ni na bilo koji drugi način ne sudjeluju u radu sindikata“, poručili su sindikalni povjerenik Sindikata radnika Dalmacije – sindikalna podružnica Trogir Holding Romeo Palada i sindikalna povjerenica Samostalnog sindikata radnika u komunalnim djelatnostima – sindikalna podružnica Trogir Holding Angela Lažeta.