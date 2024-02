Kad je Lucasu u dobi od šest godina dijagnosticiran rijedak oblik tumora na mozgu, nije bilo sumnje u prognozu. Francuski liječnik Jacques Grill i danas se pokazuje koliko mu je teško kad se sjeti da je morao reći Lucasovim roditeljima da će njihov sin umrijeti.

No, sedam godina kasnije Lucas ima 13 godina, a od tumora više nema ni traga. Belgijski dječak je prvo dijete na svijetu koje je izliječeno od glioma moždanog debla, jednog od najbrže rastućih tumora mozga, tvrde njegovi liječnici. "Lucas je pobijedio sve izglede preživljavanja", rekao je Grill, voditelj programa za tumor na mozgu u Centru za rak Gustave Roussy u Parizu. Tumor, koji nosi puni naziv difuzni intrinzični pontinski gliom (DIPG), agresivni je oblik tumora koji najčešće ubija nakon devet mjeseci od postavljanja dijagnoze, a dijagnosticira se svake godine kod oko 300 djece u SAD-u i oko stotinjak u Francuskoj. Ipak, prognoze za djecu s DIPG tumorom ostaju loše – većina ne doživi ni godinu dana. Nedavna studija pokazala je da je samo 10 posto djece poživjelo još dvije godine. Radioterapija ponekad može usporiti širenje agresivnog tumora, ali nijedan lijek se nije pokazao učinkovitim protiv njega, piše Science Alert. Nema drugog slučaja poput njega Lucas i njegova obitelj otputovali su iz Belgije u Francusku kako bi se priključio eksperimentalnom liječenju koje testira potencijalne nove lijekove za DIPG. Lucas je od samog početka snažno reagirao na lijek protiv raka everolimus (Afinitor), koji mu je nasumično dodijeljen. "Tijekom niza magnetskih rezonanci gledao sam kako tumor potpuno nestaje", rekao je Grill za AFP. No, liječnik se nije usudio prekinuti režim liječenja, barem do prije godinu i pol dana kada je Lucas otkrio da ionako više ne uzima lijekove. "Ne znam ni za jedan takav slučaj u svijetu", rekao je Grill. Zašto se točno Lucas potpuno oporavio i kako bi njegov slučaj mogao pomoći drugoj djeci poput njega, ostaje vidjeti. Sedmero preostale djece u ispitivanju preživjelo je godinama nakon dijagnoze, ali samo je Lucasov tumor potpuno nestao. Razlog zbog kojeg su ova djeca reagirala na lijekove dok druga nisu, vjerojatno se odnosi na biološke posebnosti njihovih pojedinačnih tumora, rekao je Grill. "Lucasov tumor je imao izuzetno rijetku mutaciju zbog koje su, vjerujemo, njegove stanice bile osjetljivije na lijek", dodao je, prenosi N1. Znanstvenici će sad pokušati in vitro reproducirati razlike identificirane u njegovim stanicama kako bi otkrili točnu metodu kojom su stanice raka ubijene. Upozorili su da je bilo kakvo moguće liječenje šireg spektra još uvijek daleko. "U prosjeku je potrebno 10 do 15 godina od prvog eksperimenta da nešto postane lijek, to je dug proces", rekao je Grill.