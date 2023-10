PRVI MEĐUNARODNI TURISTIČKI FORUM Budućnost i održivost turizma u fokusu, Sinj ugošćuje svjetske stručnjake

Prvi Međunarodni turistički forum International Sinj Tourism Forum 2024. Croatia održati će se od 18. do 20. travnja 2024. u Sinju.

Okupiti će svjetske stručnjake iz područja turizma, medija, marketinga, odnosa s javnošću, arhitekture, sporta, medicine, kulture i ekologije.

Na četiri jedinstvene lokacije prvog International Sinj Tourism Foruma sudjelovati će preko pedeset panelista i dvadesetak predavača iz petnaest zemalja svijeta i regije: SAD-a, Costa Rice, Engleske, Finske, Slovenije, Španjolske, Turske, Italije, Grčke, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske i Srbije, kao i najveći i najutjecajniji svjetski mediji.

Budućnost i održivost turizma!

Tema prvog Sinj Tourism Foruma 2024. je „Budućnost i održivost turizma“, fokus je stavljen na Mediteranske zemlje.

Kao prvi Forum koji će se baviti problematikom održivosti Mediteranskog turizma privukli smo pažnju svjetskih medija i javnosti, prenosi sinjskarera.hr.

Cilj prvog međunarodnog turističkog foruma je okupljanje svih dionika iz svijeta turizma. Forum će donijeti nove spoznaje i rješenja za goruće probleme s kojima se turizam suočava, od masovnog turizma, do kako izgraditi i izbrendirati održivu i ekološki usmjerenu destinaciju, do toga koliko mediji utječu na sami odabir destinacije itd. Donijeti će i nove smjernice za budući razvoj i ublažavanje posljedica kriznih situacija s kojima će se u budućnosti turizam suočavati, pošto je turizam osjetljiva grana i sve zemlje pokušavaju na različite načine pristupiti ublažavanju negativnih posljedica koje te krize sa sobom donose. Osim turističkog aspekta, International Sinj Tourism Forum ima i gospodarski aspekt, pošto će okupiti i investitore iz cijelog svijeta, koji traže nove mogućnosti i lokacije za ulaganje u održivi i eko turizam.

Investicija za budućnost!

„International Sinj Tourism Forum 2024. Croatia od samog početka izaziva dvije vrste impresija, skeptičnost i sumnjivost da se uopće takav veliki projekt može organizirati u malom gradiću Sinju, do onih koji su uzbuđeni jer prepoznaju vrijednost i mogućnost koji nam ovakav međunarodni forum može donijeti u budućnosti“, govori za sinjskarera.hr Marija Knežević Gusić, organizatorica Foruma.

Nadalje Marija Knežević Gusić, koja je ujedno vlasnica full service agencije za marketing, odnose s javnošću, digitalni marketing, event management, grafički i web dizajn, politički marketing u Sinju i koja je pokretač ženskog poduzetništva u Dalmatinskoj zagori, govori kako je došla na ideju o Forumu i pošto nije izgrađeno ime iz turizma, kakve veze sama ima sa turizmom?

„Samu ideju o organizaciji Foruma imala sam dugo u glavi, mjesecima sam istraživala i razmišljala u kojem pravcu krenuti, dok nisam skupila hrabrost i prezentirala je kolegama i poznanicima, te odlučila upustiti se u njezinu realizaciju. Kada imaš viziju koja može pomoći u razvoju kraja gdje živiš, moraš biti pokretač i krenuti ka cilju. Projekt je ogroman i značajan za ovaj kraj, pogotovo u ekonomskom smislu, gdje će svo lokalno stanovništvo imati od njega koristi u budućnosti, naravno uz zadovoljenje svih dionika turizma i stanovništva ovog kraja",

Ugodan odmor i odgovornost prema okolišu!

Sinj postane središte svjetskog turizma na tri dana održavanja International Sinj Tourism Forum.

„Mali smo grad i logistički organizirati ovako složeni projekt je jednostavnije, jer je sve blizu i povezani smo sa velikim gradovima, što olakšava cijelu organizaciju. Relativno smo nova svjetska destinacija i sami naziv foruma izaziva dozu interesa, jer nismo centar hrvatskog turizma, gdje bi ovakvi projekti možda prošli i ispod radara javnosti. Veliki interes svjetske i domaće javnosti iznenadio me na samom početku organizacije, nisam ni sama mogla vjerovati da radim veliki i značajni projekt koji će promijeniti budućnost ovog našeg lijepog i nadasve potencijalnog kraja. Gdje je najbolje govoriti o održivosti i ekološki usmjerenom turizmu od Cetinskog kraja, koji je ostao netaknut od masovnosti i betonizacije. Sinj i Cetinska krajina imaju ogromne mogućnosti za razvoj u Green, Eco, Održivu i 365 destinaciju, zbog svojeg geografskog položaja i netaknute prirode izvrsna smo destinacija za sve ljubitelje aktivnog i ekološki usmjerenog odmora, bez negativnih posljedica na okoliš! Ovaj veliki projekt zalog je za budućnost ovoga kraja. Ovo je jedinstvena prilika da u tri dana promoviramo svijetu cijeli Cetinski kraj i Republiku Hrvatsku!“, poručuje organizatorica Foruma.

Razvoj održive destinacije uz zadovoljno lokalno stanovništvo!

Iako je tema Foruma aktualna i goruća, ona još nije dovoljno obrađena i usmjerena na sami europski epicentar, a to je Mediteran. Sve Mediteranske zemlje se suočavaju sa problemom održivosti turizma. Kako izgraditi održivu destinaciju u kojoj su zadovoljni i lokalni stanovnici? Turizam može biti jedino održiv samo kada je lokalno stanovništvo zadovoljno.

Ne želimo da naši centri turizma postanu „gradovi – muzeji“, gdje lokalno stanovništvo nije sretno sa masovnim turizmom, gdje iskorištenost spomeničke baštine i okoliša dolazi do maksimuma, bez nekog značajnog profita. Hoćemo li zbog profita otjerati domaće, lokalno stanovništvo? To su sva pitanja koja će biti centralna na forumu, ali naravno da ćemo uključiti i druge aspekte turizma, pošto je turizam složena i razgranata grana, željela sam uključiti i stručnjake iz medija, marketinga, odnosa s javnošću, arhitekture, medicine, sporta, kulture, ekologije, arheologije kako bi se na jednom mjestu našli svi dionici turizma u svijetu. Na početku ideja je bila organizirati regionalni forum o turizmu, ali čim su svjetski stručnjaci izrazili interes za sudjelovanje na njemu, prešli smo na međunarodni nivo. Također uzbuđena sam što ćemo u našem Sinju ugostiti novinare najutjecajnijih američkih medija, to mi je bila potvrda da idemo u pravom smjeru. Tek smo ni mjesec dana u procesu organizacije, skoro 60% programa smo složili, ali još ne bi izašli u javnost sa imenima",

„Rođena sam Dubrovkinja sa stalnom adresom u Sinju. Cijeli svoj život sam u turizmu, od malih nogu, tako da mogu reći da sam odrasla uz turizam. Možda što nisam rodom iz Sinja, vidim ogromne potencijale u turističkom razvoju ovog lijepog i nadasve povijesno značajnog kraja. „Ako ne poštuješ svoje, nećeš poštivati tuđe“, Ova uzrečica je istinita, jer Sinj volim kao i svoj Dubrovnik, zato bi htjela napraviti nešto za ovaj grad koji mi je dao sve", govori Marija za sinjskarera.hr.

U tri dana predavanja gosti i posjetitelji Sinja moći će uživati i na Sinj Street Festivalu koji se organizira u sklopu International Sinj Tourism Forum 2024. Croatia. Svi će moći uživati u urbanoj i tradicionalnoj gastronomiji Sinja i Cetinske krajine, kao i Hrvatske, u velikom izboru domaćih pivovara, vinarija uz bogati zabavni i kulturni sadržaj tijekom cijelog dana.

Svi koji žele sudjelovati na International Sinj Tourism Forumu mogu se javiti na info@angelus-komunikacije , info@sinjtourismforum.com.