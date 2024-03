PRVI JE DAN KLIMATOLOŠKOG PROLJEĆA Hrvatska u ožujku dobiva punih 90 minuta sunčeve svjetlosti

Dobrodošli u ožujak. Treći mjesec u godini mjesec je kada i kalendarski završava zima i počinje proljeće. Klimatološko proljeće počelo je danas. Osim prirode, u ožujku polako se budi i život u Hrvatskoj. Ljudi sve više borave vani, odlaze na izlete i provode slobodno vrijeme u prirodi, a za sve ovo razlog je jedan – sunce!

Jednostavno objašnjeno, s ožujkom Hrvatska ulazi u ravnodnevnicu što znači da dan i noć traju otprilike jednako. Iz perioda zimskog solsticija i značajno dužeg trajanja noći od dana, sada polako, ali sigurno ulazimo u period kada će se noć i dan pravilno rasporediti unutar jednoga dana. Uz to, svakim novim danom do službenog dolaska proljeća, dan će se i produljivati sve do 21. lipnja kada ulazimo u period ljetnog solsticija s najduljim danom i najkraćom noći.

Još jednostavnije – u ožujku se možemo veseliti naglom porastu trajanja dana! Hrvatska će tako u ožujku dobiti punih dodatnih 90 minuta dana.

Nezanemarivo je da će u ožujku, stoga, rasti i temperature, a s porastom temperatura raste i opasnost od sunčevih UV zraka, upozoravaju stručnjaci. Doktor Ivica Naletilić iz Zagreba objašnjava: „UV zračenje u ožujku još nije toliko visoko niti opasno, ali već u travnju i svibnju ono se jako brzo povećava. Stoga je već sada pametno pripremiti kožu za nadolazeći pojačani period izlaganja suncu. A za pripremu kože za sunce, astaksantin je nezamjenjiv i najbolji izbor. Oni osjetljiviji, od svibnja bi trebali početi koristiti i kreme sa zaštitnim faktorom.“

Boravak na suncu i u prirodi izvrstan je za zdravlje, a vjerujemo da će dodatnih devedeset minuta sunčeve svjetlosti koje dobivamo u ožujku izmamiti osmijeh na jako puno lica. Uživajte u suncu!